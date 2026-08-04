El Calendario Nacional de Vacunación se aplica en todos los CAPS de Nueve de Julio y las localidades del distrito

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La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Nueve de Julio recordó a la comunidad que el Calendario Nacional de Vacunación continúa aplicándose en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la planta urbana y de las distintas localidades del interior del distrito, en el marco de las acciones permanentes de prevención y promoción de la salud.

Desde el área sanitaria remarcaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día, ya que constituyen una de las herramientas más eficaces para prevenir enfermedades y proteger tanto a cada persona como al conjunto de la población.

Las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son gratuitas y pueden recibirse en cualquiera de los CAPS, donde además los vecinos tienen la posibilidad de consultar el estado de su carnet, completar dosis pendientes o acceder a las vacunas indicadas según la edad, las condiciones particulares de salud y los grupos de riesgo.

Asimismo, se destacó que la presencia de los centros de salud en la ciudad y en las localidades rurales garantiza un acceso equitativo a la vacunación, evitando que las distancias representen un obstáculo para completar los esquemas correspondientes.

La atención para vacunación se brinda de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, por orden de llegada. La única excepción corresponde a la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina (FHA), para la cual se requiere inscripción previa.

Entre las vacunas disponibles se encuentran la quíntuple bacteriana (pentavalente), poliomielitis (IPV/Salk), neumococo conjugada, rotavirus, meningococo, triple viral, triple bacteriana celular, triple bacteriana acelular, varicela, hepatitis A, Virus del Papiloma Humano (VPH), fiebre hemorrágica argentina y antigripal para los grupos de riesgo.

Además, continúa vigente hasta el 31 de agosto la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de brindar protección a los recién nacidos frente a cuadros graves de bronquiolitis.