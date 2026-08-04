Facundo Quiroga volvió a vivir una noche de cine con “El Escuerzo”: reconocimiento a Damián Carretero Seisdedos y sala colmada

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Una noche cargada de emoción y de fuerte sentido de pertenencia se vivió en Facundo Quiroga, el 1 de agosto, con la proyección de El Escuerzo, la película producida por el realizador quiroguense Damián Carretero Seisdedos, en una actividad impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires a través del programa Cine Móvil.

La iniciativa, acompañada por la concejal Male -María Elena- Defunchio, permitió que el cine regresara a la localidad después de cuatro décadas. La función, realizada en el Centro de Jubilados, reunió a unas 130 personas que colmaron la sala para disfrutar de una producción que ha recorrido festivales internacionales y obtenido importantes reconocimientos.

Defunchio explicó que la propuesta surgió a partir del contacto con el Instituto Cultural y del interés por acercar a los vecinos una obra realizada por un artista nacido y formado en Quiroga.

“Me parecía importante reconocer a vecinos como Damián, que nacen en nuestros pueblos, se forman profesionalmente y luego vuelven para compartir con su comunidad todo lo que han logrado”, destacó.

En ese marco, durante la velada se entregaron a Carretero Seisdedos dos distinciones aprobadas por el Concejo Deliberante: la declaración de interés legislativo de la película y un reconocimiento al mérito por su trayectoria artística.

Además de la función principal, el Cine Móvil realizó una segunda proyección destinada al público infantil con la película Robotia, aprovechando el cierre de las vacaciones de invierno.

Una producción nacida de la perseverancia

En tanto, Damian Carretero Seisdedos, recordó que El Escuerzo nació a partir del cuento homónimo de Leopoldo Lugones y que demandó cerca de diez años de trabajo.

“Nos presentamos alrededor de 50 convocatorias y conseguimos cuatro fondos que hicieron posible la película. Fue un proceso muy largo, de mucha perseverancia”, explicó.

El proyecto logró financiamiento nacional e internacional, incluyendo aportes del INCAA, Ibermedia y fondos de la provincia de Córdoba.

Filmada en las sierras cordobesas, la producción enfrentó importantes desafíos logísticos, desde la construcción de escenografías y vestuario de época hasta el traslado de un equipo de unas 60 personas al lugar de rodaje.

Tras su estreno, El Escuerzo inició un exitoso recorrido internacional. La primera exhibición fue en el Festival Feratum de México, donde obtuvo el premio a Mejor Película. Luego recibió distinciones en festivales de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela y España, además de consagrarse con los premios FanLatam a Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion.

El orgullo de volver al pueblo

Carretero Seisdedos reconoció que la proyección en Facundo Quiroga tuvo un significado especial.

“Fue muy emocionante sentir el acompañamiento de la gente de mi pueblo. Ver la sala llena y comprobar que nadie se movía durante la película fue una experiencia única”, expresó.

El productor también resaltó la influencia que tuvo su infancia en Quiroga sobre su manera de entender el cine.

“Criarme en un pueblo me dio herramientas que hoy aplico en mi trabajo. Aprendí observando oficios, hablando con personas muy distintas entre sí y desarrollando una mirada curiosa sobre la realidad”, señaló.

Ingeniero electrónico e industrial antes de dedicarse al cine, sostuvo que ambas formaciones se complementan.

“La ingeniería tiene mucha creatividad y el cine también necesita organización, planificación y toma rápida de decisiones. Son mundos que parecen distintos, pero tienen muchos puntos en común”, afirmó.

Posible proyección en Nueve de Julio

Durante la entrevista, tanto Defunchio como el propio productor manifestaron la intención de gestionar una futura exhibición de El Escuerzo en la ciudad de Nueve de Julio.

“Queremos que la película siga encontrándose con el público. Si surge la posibilidad de proyectarla en Nueve de Julio, será un placer acompañarla”, aseguró Carretero Seisdedos.

Por su parte, Defunchio adelantó que buscará nuevamente el acompañamiento del Instituto Cultural para concretar esa presentación y destacó la importancia de visibilizar a los vecinos del distrito que alcanzan reconocimiento nacional e internacional.

“Tenemos muchos nuevejulienses que representan a nuestras localidades en distintos ámbitos. Es fundamental reconocerlos y acercar sus historias a toda la comunidad”, concluyó.