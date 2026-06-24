El mundo conmemora el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia y destaca su rol clave en la política global

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Cada 24 de junio se celebra el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, una efeméride proclamada en 2022 por la Asamblea General de la United Nations, con el objetivo de reconocer el aporte de las mujeres en la política exterior y en la construcción de relaciones internacionales más equitativas.

La conmemoración pone el foco en una realidad histórica: la escasa representación femenina en los altos cargos diplomáticos. A pesar de los avances de las últimas décadas, las mujeres continúan enfrentando desafíos estructurales para acceder a puestos de decisión en embajadas, cancillerías y organismos multilaterales.

La diplomacia, entendida como el conjunto de acciones que un Estado realiza para relacionarse con otros países y defender sus intereses, ha estado tradicionalmente dominada por varones. Sin embargo, en los últimos años se ha consolidado una mayor presencia femenina, con figuras que han tenido un rol clave en negociaciones de paz, acuerdos internacionales y agendas de derechos humanos.

Desde la ONU se impulsa que los Estados y organismos internacionales promuevan la participación plena de las mujeres en todos los niveles de decisión diplomática, como parte de una agenda global orientada a la igualdad de género y al fortalecimiento de la gobernanza internacional.

Entre las referentes más destacadas de la diplomacia y la política internacional se encuentran líderes como Madeleine Albright, Angela Merkel, Kamala Harris, Ursula von der Leyen y Margaret Thatcher, entre otras, quienes han marcado distintos momentos de la historia contemporánea desde posiciones de alto impacto en la política exterior.

La fecha también busca generar conciencia sobre la importancia de la diversidad en la toma de decisiones globales, subrayando que la participación de mujeres en la diplomacia no solo es una cuestión de equidad, sino también un factor clave para la paz, el desarrollo sostenible y la defensa de los derechos humanos en el mundo.