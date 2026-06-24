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Clima

Alerta amarilla por frío extremo en la provincia

 El pico del frío fuerte es hoy; hacia el fin de semana las temperaturas irán recuperándose gradualmente.

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Para Nueve de Julio este miércoles se espera una jornada muy fría, con mínima cercana a 0 °C y máxima entre 9° y 12 °. El cielo estará entre parcialmente nublado y despejado, sin lluvias importantes.

  • 🌡️ Mínima: 0 °
  • 🌡️ Máxima: 9–12 °
  • 💨 Viento moderado del oeste/noroeste
  • 🌧️ Baja probabilidad de lluvia
  • 🥶 Sensación térmica bajo cero durante la mañana temprano.

Próximos días

  • Jueves: 2 ° / 11 °
  • Viernes: 2ª / 15 °
  • Sábado: 3 ° / 16–17 °, con posibilidad de algunas lluvias débiles.
  • Domingo: 5 ° / 13–14 °.

 El pico del frío fuerte es hoy; hacia el fin de semana las temperaturas irán recuperándose gradualmente.

Si salís temprano, abrigo pesado, bufanda y gorro no sobran. A las 7–8 de la mañana la sensación térmica ronda los -2 °.

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