La Justicia bonaerense fija límites al uso de la inteligencia artificial en los tribunales

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dio un paso inédito en el sistema judicial argentino al poner en consulta pública un proyecto de reglamento destinado a regular el desarrollo y uso responsable de herramientas de inteligencia artificial (IA) dentro de los tribunales. Al mismo tiempo, creó una Comisión de Gobernanza y Uso de Inteligencia Artificial que tendrá la misión de supervisar la implementación de estas tecnologías en el Poder Judicial.

La medida se enmarca en el proceso de modernización tecnológica impulsado por el máximo tribunal bonaerense y busca establecer un marco institucional y jurídico para la incorporación progresiva de sistemas de IA en la administración de justicia, garantizando que su utilización sea segura, ética y respetuosa de los derechos fundamentales.

El proyecto, que permanecerá abierto a consulta participativa hasta el próximo 7 de agosto, fija una premisa central: la función jurisdiccional es “indelegable e insustituible”. En ese sentido, establece que bajo ninguna circunstancia podrá delegarse en sistemas de inteligencia artificial la toma de decisiones judiciales, la valoración de pruebas ni la elaboración del razonamiento jurídico que sustenta sentencias o resoluciones.

Según la resolución a la que accedió la Agencia DIB, magistrados, funcionarios, agentes judiciales, colegios profesionales, universidades y ciudadanos interesados podrán presentar observaciones y sugerencias a través de un espacio específico habilitado en el sitio web de la Suprema Corte.

Riesgos y oportunidades

La Corte reconoció que la inteligencia artificial ya forma parte de distintos sistemas judiciales en el mundo y que puede resultar útil para tareas como la gestión de expedientes, el análisis de datos, la sistematización de jurisprudencia y la atención de usuarios. Sin embargo, también advirtió sobre los riesgos asociados a estas tecnologías.

Entre las principales preocupaciones figuran la posibilidad de reproducir sesgos discriminatorios, generar errores en los resultados o producir información inexacta. Por ese motivo, el tribunal consideró necesario establecer reglas claras para su implementación y control.

El reglamento proyectado contempla que la IA pueda utilizarse para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y administrativos, facilitar el acceso a la justicia mediante la reducción de barreras tecnológicas, lingüísticas y geográficas, y asistir a magistrados y funcionarios en determinadas tareas. No obstante, remarca que estas herramientas solo podrán actuar como apoyo y nunca reemplazar el juicio humano.

Además, la resolución establece que jueces, funcionarios y agentes seguirán siendo plenamente responsables por el contenido, la validez y la legalidad de los actos en los que intervengan sistemas de inteligencia artificial. Por ello, deberán ejercer un control sustantivo y documentado sobre los resultados producidos por estas herramientas.

Restricciones al uso de chatbots

Otro de los puntos destacados del proyecto es la prohibición para integrantes del Poder Judicial de utilizar chatbots de acceso gratuito o comercial, como ChatGPT, para procesar información judicial sensible o vinculada a investigaciones en curso.

La Corte fundamentó esta restricción en el riesgo de que datos personales o información reservada puedan ser incorporados a procesos de entrenamiento de modelos externos, fuera del control institucional y sin las garantías adecuadas de confidencialidad.

Con esta iniciativa, la Suprema Corte bonaerense busca equilibrar la incorporación de nuevas tecnologías con la preservación de principios fundamentales del sistema judicial, sentando un precedente para el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia en Argentina.