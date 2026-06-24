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CAME celebra el Día Internacional de las Pymes con una amplia convocatoria de empresarios y autoridades

Más de 1.300 representantes del sector productivo participarán este jueves en Parque Norte de una jornada dedicada a la innovación, la competitividad y la capacitación donde el encuentro reunirá a funcionarios nacionales, provinciales y municipales junto a dirigentes empresariales de todo el país

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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebrará este jueves 26 de junio el Día Internacional de las Pymes con un encuentro que congregará a más de 1.300 asistentes en el complejo Parque Norte-Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bajo el lema “Innovación, competitividad y capacitación para un crecimiento estratégico”, la jornada comenzará a las 8.45 y reunirá a empresarios, dirigentes sectoriales y funcionarios de distintos niveles del Estado con el objetivo de fortalecer el diálogo y promover políticas que impulsen el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas argentinas.

Entre las autoridades confirmadas se encuentran el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli; el secretario de Coordinación de Producción de la Nación, Pablo Lavigne; y el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño.

También participarán representantes del sector sindical, entre ellos los secretarios generales de la Confederación General del Trabajo (CGT), Jorge Sola y Cristian Jerónimo, y el titular de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS), Armando Cavalieri. Asimismo, asistirán senadores, diputados nacionales y funcionarios provinciales y municipales.

Uno de los momentos destacados del encuentro será el panel “Las entidades que impulsan el desarrollo pyme”, previsto para las 10 horas. Allí expondrán el presidente de CAME, Ricardo Diab; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman; el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino.

La actividad ofrecerá además un espacio de intercambio directo entre funcionarios y representantes de las pequeñas y medianas empresas vinculadas al comercio y los servicios, la industria, las economías regionales, el turismo y la construcción, provenientes de las 23 provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Desde CAME destacaron que la celebración busca poner en valor el papel estratégico que desempeñan las pymes en la generación de empleo, la inversión y el desarrollo económico federal, además de promover herramientas que permitan mejorar su competitividad en un contexto de constantes desafíos productivos.

El encuentro podrá seguirse también en vivo a través del canal oficial de YouTube de CAME.

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