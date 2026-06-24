miércoles, junio 24, 2026
8.3 C
Nueve de Julio
miércoles, junio 24, 2026
8.3 C
Nueve de Julio
General

Kicillof entregó viviendas y patrulleros en Bahía Blanca

Las casas completan un proyecto de 145 unidades en el barrio, iniciado en marzo de 2026.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

El gobernador Axel Kicillof entregó este miércoles 44 viviendas en Bahía Blanca junto al intendente Federico Susbielles, y puso en marcha 17 nuevos patrulleros con el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Fueron construidas por la Cooperativa 15 de Diciembre con una inversión de $13.422 millones y cuentan con servicios básicos. Además, se firmó un convenio para reactivar 36 viviendas del barrio Luz y Fuerza, frenadas por Nación.

“En la Provincia seguimos apostando a la obra pública mientras a nivel nacional frenan toda la inversión”, señaló Kicillof, y cuestionó la desregulación económica del Gobierno nacional. Los patrulleros se compraron con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial. Alonso remarcó que, pese al recorte de Nación, este año se destinaron $1.500 millones a seguridad en el distrito. También se entregaron 526 escrituras gratuitas del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. “Nuestro compromiso es que la felicidad llegue a los barrios y a las familias trabajadoras”, cerró el Gobernador.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6262

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR