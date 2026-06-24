Kicillof entregó viviendas y patrulleros en Bahía Blanca

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El gobernador Axel Kicillof entregó este miércoles 44 viviendas en Bahía Blanca junto al intendente Federico Susbielles, y puso en marcha 17 nuevos patrulleros con el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Fueron construidas por la Cooperativa 15 de Diciembre con una inversión de $13.422 millones y cuentan con servicios básicos. Además, se firmó un convenio para reactivar 36 viviendas del barrio Luz y Fuerza, frenadas por Nación.

“En la Provincia seguimos apostando a la obra pública mientras a nivel nacional frenan toda la inversión”, señaló Kicillof, y cuestionó la desregulación económica del Gobierno nacional. Los patrulleros se compraron con el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad provincial. Alonso remarcó que, pese al recorte de Nación, este año se destinaron $1.500 millones a seguridad en el distrito. También se entregaron 526 escrituras gratuitas del programa “Mi Escritura, Mi Casa”. “Nuestro compromiso es que la felicidad llegue a los barrios y a las familias trabajadoras”, cerró el Gobernador.