La Justicia condenó al intendente de 25 de Mayo por calumnias e injurias contra el Ayudante Fiscal Carlos Brunelli

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A casi tres años de unaa fuerte polémica política y judicial que marcó la campaña electoral de 2023 en 25 de Mayo, se conoció este 24 de junio de 2026 que el Juzgado Correccional N° 3 del Departamento Judicial Mercedes condenó al actual intendente Ramiro Egüen por los delitos de calumnias e injurias, en el marco de una causa iniciada a partir de una querella promovida por el Ayudante Fiscal de ese distrito, Carlos Brunelli.

Según supo Cadena Nueve, la sentencia impone una multa de 20.000 pesos al jefe comunal, aunque la resolución todavía no estaría firme, ya que las partes cuentan con instancias recursivas y no se descarta que el fallo sea apelado.

El origen del conflicto se remonta a agosto de 2023, cuando Egüen, entonces concejal y candidato a intendente de Juntos, realizó una serie de declaraciones públicas en las que acusó a Brunelli de haber cometido irregularidades y presuntos delitos vinculados a una investigación judicial.

Ante esas manifestaciones, el funcionario judicial difundió un extenso comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones, sostuvo que había actuado conforme a derecho y anunció que iniciaría acciones penales y civiles para resguardar su honor y reputación.

En aquel documento, Brunelli explicó que las actuaciones cuestionadas se habían desarrollado dentro de una investigación por estupefacientes tramitada ante la UFI N° 6 y el Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes, y aseguró que había cumplido con todas las obligaciones funcionales que le correspondían. Además, recordó que él mismo promovió una investigación para que se analizara su conducta y que dicha causa fue archivada por la Fiscalía interviniente al no advertirse la comisión de delito alguno.

“Daré inicio a una querella criminal por los delitos de calumnias e injurias que interpreto habría cometido el Sr. Egüen, e iniciaré a su vez las acciones civiles tendientes a obtener la reparación integral de los daños y perjuicios que se me ocasionaron”, había expresado Brunelli en agosto de 2023.

Aquella advertencia finalmente derivó en el proceso judicial que ahora concluyó con una sentencia condenatoria contra el actual intendente de 25 de Mayo.

Si bien aún no se difundieron públicamente los fundamentos completos del fallo, la resolución del Juzgado Correccional N° 3 de Mercedes constituye un respaldo a la postura sostenida por Brunelli desde el inicio del conflicto y marca un nuevo capítulo en una disputa que tuvo fuerte repercusión política e institucional en el distrito.

La causa adquiere especial relevancia por involucrar a un intendente en ejercicio y por tener su origen en declaraciones realizadas durante una campaña electoral, un contexto en el que los límites entre la confrontación política y la afectación al honor de las personas quedaron nuevamente bajo análisis de la Justicia.