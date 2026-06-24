En Venezuela un doble sismo desató una emergencia sin precedentes con víctimas fatales

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Venezuela vivió una de las jornadas sísmicas más impactantes de su historia reciente luego de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieran gran parte del territorio nacional durante la noche del miércoles. Los movimientos telúricos provocaron derrumbes, daños estructurales, evacuaciones masivas y dejaron víctimas fatales, según confirmaron autoridades locales.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), los dos sismos ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia en un fenómeno conocido como “doblete sísmico”. El epicentro fue ubicado en una zona cercana a Morón, sobre la costa caribeña venezolana, a unos 168 kilómetros de Caracas, aunque otros reportes señalaron áreas próximas a San Felipe, en el estado Yaracuy.

El primer movimiento alcanzó una magnitud de 7,2 y se produjo a unos 13 kilómetros de profundidad. El segundo, de 7,5, tuvo una profundidad estimada de 10 kilómetros y fue el de mayor intensidad. Ambos fueron percibidos en buena parte de Venezuela y también en regiones de Colombia y Brasil.

Pánico y destrucción en Caracas

La capital venezolana fue una de las zonas más afectadas. Miles de personas abandonaron sus viviendas y oficinas al sentir las fuertes sacudidas, mientras columnas de polvo, paredes derrumbadas y daños visibles en edificios generaban escenas de desesperación.

Los sectores de Altamira y Los Palos Grandes, en el este de Caracas, concentraron varios de los reportes más graves. Allí se registraron daños estructurales significativos en numerosos inmuebles.

El alcalde del municipio Chacao, Gustavo Duque, confirmó la existencia de víctimas fatales, aunque aclaró que el número definitivo aún no había sido establecido debido a que continuaban las tareas de búsqueda y rescate.

Entre los casos más críticos se encuentra el edificio Petunia, que sufrió un colapso total. Además, al menos otros seis edificios presentaban daños severos que obligaron a su evacuación inmediata.

“Pedimos a los vecinos mantenerse alejados de edificaciones afectadas, árboles y estructuras que puedan representar un peligro ante posibles réplicas”, señaló el funcionario.

Horas de incertidumbre

Tras los terremotos, cientos de familias permanecieron durante horas en plazas, parques y espacios abiertos por temor a nuevos movimientos sísmicos. Muchas personas pasaron la noche fuera de sus hogares mientras aguardaban información oficial sobre el estado de las construcciones.

“Fue aterrador. Nunca habíamos vivido algo así. Salimos inmediatamente con nuestros hijos porque temíamos que el edificio no resistiera otra sacudida”, relató Jaime García, vecino de Caracas.

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, informó que el fenómeno también fue sentido en los estados Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda y La Guaira, entre otros. Además, confirmó el despliegue de organismos de seguridad, bomberos y equipos de rescate para asistir a las zonas afectadas.

“Todo indica que estamos ante un evento superior a siete puntos. Esperamos los informes técnicos definitivos para determinar el alcance total de los daños”, sostuvo.

Como medida preventiva, el Gobierno venezolano ordenó la suspensión temporal del suministro de gas mientras se realizaban inspecciones para descartar fugas o riesgos adicionales.

El impacto se sintió en la región

Los efectos del terremoto trascendieron las fronteras venezolanas. En Colombia, el movimiento fue percibido especialmente en departamentos del Caribe y el noreste del país, aunque las autoridades descartaron daños o víctimas.

En Brasil, las vibraciones motivaron evacuaciones preventivas en ciudades amazónicas como Manaos, Belém y Macapá, donde numerosos habitantes reportaron haber sentido el temblor.

Además, organismos internacionales emitieron alertas preventivas de tsunami para algunas zonas del Caribe, incluidas las Islas Vírgenes y República Dominicana. Sin embargo, las advertencias fueron levantadas horas después al descartarse riesgos significativos.

Un país sobre una zona sísmica activa

La emergencia volvió a poner de relieve la ubicación geológica de Venezuela, situada sobre el límite entre las placas Sudamericana y Caribe. Aunque el país no registra terremotos con la frecuencia de otras naciones latinoamericanas, posee importantes sistemas de fallas geológicas, entre ellas la falla de Boconó, considerada una de las más activas del territorio.

Entre los antecedentes más recordados figuran el terremoto de Caracas de 1967, que dejó decenas de muertos, y el terremoto de Sucre de 2018, de magnitud 7,3.

Mientras continúan las tareas de rescate, evaluación de daños y asistencia a los damnificados, miles de venezolanos permanecen atentos ante la posibilidad de nuevas réplicas, en una jornada que quedará marcada como una de las más dramáticas de los últimos años en el país.