Tercer triunfo de la Selección y Lionel Messi sumó otro gol

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La selección de Argentina derrotó 3-1 a Jordania y finalizó como líder del Grupo J con puntaje perfecto. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó sus tres partidos, sumó 9 puntos y avanzó invicto a los octavos de final.

El primer gol albiceleste llegó a los 18 minutos del primer tiempo, cuando Giovani Lo Celso ejecutó un preciso tiro libre que se metió junto al palo para abrir el marcador.

En el segundo tiempo, a los 30 minutos, Lautaro Martínez amplió la ventaja desde el punto del penal, sancionado por el árbitro. El delantero convirtió el 2-0 antes del ingreso de Lionel Messi.

Jordania descontó por intermedio de Altamari, quien marcó el 2-1 y le dio suspenso al encuentro. Sin embargo, poco después apareció Messi para sentenciar el resultado con el 3-1 definitivo.

Con esta victoria, Argentina cerró el Grupo J como líder con tres triunfos en tres presentaciones, 9 puntos y un rendimiento invicto. Además, Lionel Messi alcanzó los 6 goles en el torneo y continúa entre los máximos goleadores de la competencia. y Lionel Messi sumó otro gol