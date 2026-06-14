- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Día Mundial del Donante de Sangre: una donación puede salvar hasta cuatro vidas y aún falta compromiso voluntario

Cada año, millones de personas en todo el mundo reciben una segunda oportunidad gracias a una transfusión de sangre. Pacientes con cáncer, víctimas de accidentes, personas sometidas a cirugías complejas y mujeres que enfrentan complicaciones durante el parto dependen de un recurso vital que no puede fabricarse ni sustituirse artificialmente. En este contexto, cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha destinada a reconocer a quienes donan de manera voluntaria y a promover la importancia de este acto solidario.

La jornada fue instaurada en 2005 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de fortalecer los sistemas de donación y garantizar el acceso a sangre segura para toda la población. Sin embargo, la realidad argentina refleja que todavía existe un largo camino por recorrer.

Según datos oficiales, solo el 42% de las donaciones de sangre en el país son realizadas por personas que concurren de forma voluntaria y habitual. El porcentaje se encuentra lejos de la recomendación de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que impulsan un sistema basado en donantes voluntarios y regulares como garantía de disponibilidad y seguridad.

Actualmente, la mayoría de las extracciones corresponden a donaciones de reposición, es decir, aquellas que realizan familiares o allegados cuando un paciente necesita una transfusión urgente. De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación, si entre el 3% y el 5% de la población sana donara sangre dos veces al año, podrían cubrirse todas las necesidades transfusionales del país.

Una sola donación puede ayudar a salvar hasta cuatro vidas. Esto se debe a que la sangre recolectada se separa en distintos hemocomponentes que luego son utilizados en tratamientos específicos. Los glóbulos rojos son fundamentales para cirugías y pacientes con anemias severas; las plaquetas resultan esenciales para personas con enfermedades hematológicas o en tratamiento oncológico; mientras que el plasma y otros derivados se emplean en quemaduras, trasplantes y trastornos de la coagulación.

La posibilidad de fraccionar cada unidad permite que una misma donación beneficie a varios pacientes al mismo tiempo, optimizando los recursos disponibles en los bancos de sangre.

En América Latina y el Caribe, Argentina integra junto a Brasil, México y Colombia el grupo de países que concentra cerca del 75% de las donaciones de la región. Aun así, los especialistas advierten que persisten desigualdades significativas entre los distintos sistemas sanitarios. Durante 2023, el 56,8% de las unidades recolectadas en la región provinieron de donantes voluntarios, una mejora respecto de años anteriores, aunque todavía distante del objetivo fijado por los organismos internacionales.

Para donar sangre en Argentina es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y encontrarse en buen estado de salud. También se recomienda haber descansado al menos seis horas, evitar el consumo de alcohol durante las 24 horas previas e ingerir un desayuno o comida liviana antes de la extracción.

El procedimiento es sencillo, seguro y dura entre 30 y 45 minutos, incluyendo la entrevista médica y los controles previos. La extracción representa apenas entre 450 y 500 mililitros de sangre, una cantidad que el organismo recupera naturalmente en pocas semanas.

En el Día Mundial del Donante de Sangre, el mensaje vuelve a ser el mismo: donar es un gesto simple, gratuito y seguro que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas. La solidaridad de quienes donan de manera periódica continúa siendo la base que sostiene el funcionamiento de hospitales, tratamientos y emergencias en todo el país.