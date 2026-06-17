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La CEyS realizará trabajos de mantenimiento que afectará con cortes de energía en varios sectores de la ciudad

Las tareas se desarrollarán durante la mañana de este jueves entre las 7.30y 9, en distintos sectores de la planta urbana

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La Cooperativa de Electricidad y Servicios (CEyS) de Mariano Moreno informó que este jueves 18 de junio se llevará a cabo un corte de energía programado en sectores de la zona urbana de la ciudad nuevejuliense.

La interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 7:30 y las 9:00 horas y responde a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la red eléctrica con el objetivo de garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Según se indicó, la medida afectará a los sectores comprendidos dentro del área delimitada en el mapa difundido por la cooperativa, identificada con líneas rojas.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el período de corte y recordaron que estas tareas son fundamentales para mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, se informó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados y se comunicará oportunamente una nueva fecha para su realización.

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