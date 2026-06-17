La CEyS realizará trabajos de mantenimiento que afectará con cortes de energía en varios sectores de la ciudad

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La Cooperativa de Electricidad y Servicios (CEyS) de Mariano Moreno informó que este jueves 18 de junio se llevará a cabo un corte de energía programado en sectores de la zona urbana de la ciudad nuevejuliense.

La interrupción del suministro eléctrico está prevista entre las 7:30 y las 9:00 horas y responde a trabajos de mantenimiento que se realizarán en la red eléctrica con el objetivo de garantizar un servicio más seguro y eficiente.

Según se indicó, la medida afectará a los sectores comprendidos dentro del área delimitada en el mapa difundido por la cooperativa, identificada con líneas rojas.

Desde la entidad solicitaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios durante el período de corte y recordaron que estas tareas son fundamentales para mejorar la calidad del servicio.

Asimismo, se informó que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos serán reprogramados y se comunicará oportunamente una nueva fecha para su realización.