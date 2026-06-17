Conectando Generaciones: Un puente entre generaciones que dejó huellas en la comunidad

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Adultos Mayores, realizó el cierre del programa “Conectando Generaciones”, una propuesta que durante varios encuentros permitió construir espacios de intercambio, aprendizaje y acompañamiento entre jóvenes y adultos mayores de la comunidad.

La iniciativa tuvo como objetivo principal fomentar la integración entre generaciones, promoviendo el diálogo, la transmisión de experiencias y la construcción de vínculos significativos. A lo largo de las distintas jornadas, los participantes compartieron conocimientos, historias de vida y actividades que enriquecieron a cada uno de los involucrados.

Desde la Dirección de Adultos Mayores destacaron el compromiso y la activa participación de los profesores, los alumnos de la Escuela de Educación Secundaria N° 7 y de todas las personas que formaron parte del programa. Asimismo, expresaron su agradecimiento por la calidez, la predisposición, la confianza y la alegría que caracterizaron cada encuentro.

Además, se puso en valor el impacto positivo de este tipo de propuestas, que contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios, promover el respeto mutuo y generar espacios de inclusión donde cada generación puede aportar y aprender de la otra.

Tras el exitoso desarrollo de esta edición, desde el área municipal se evalúa la posibilidad de replicar la experiencia en el futuro. En este sentido, se invitó a la comunidad a seguir las redes sociales oficiales del municipio para mantenerse informada sobre próximas actividades y nuevas propuestas destinadas a promover la participación y el encuentro entre vecinos.

El cierre de “Conectando Generaciones” dejó como saldo una experiencia profundamente enriquecedora, marcada por las emociones compartidas, el aprendizaje mutuo y la construcción de vínculos que perdurarán más allá de cada encuentro.