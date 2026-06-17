Día de la Bandera: el acto oficial y la Promesa de Lealtad se realizarán este viernes 19 de junio

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La Jefatura Distrital de Educación invita a toda la comunidad a participar del acto central por el Día de la Bandera y la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional, que tendrá lugar el próximo viernes 19 de junio en la Plaza General Manuel Belgrano de la ciudad de Nueve de Julio.

Si bien la fecha conmemorativa del Día de la Bandera corresponde al sábado 20 de junio, la ceremonia oficial se adelantará un día para facilitar la participación de las instituciones educativas y de la comunidad.

La recepción de las delegaciones e instituciones participantes está prevista para las 13:15 horas, mientras que el acto dará comienzo a las 13:30 horas.

La ceremonia contará con la presencia de la intendente municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, autoridades educativas, encabezada por la Inspectora Jefa Distrital, Gabriela Tiani, representantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad y vecinos de la comunidad.

Uno de los momentos más significativos de la jornada será la Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional que realizarán los alumnos y alumnas de cuarto año de las escuelas primarias del distrito, reafirmando su compromiso con los valores patrios y el respeto por los símbolos nacionales.

Desde Jefatura Distrital destacaron la importancia de acompañar este acto tan especial para los estudiantes y sus familias, e invitaron a toda la comunidad a sumarse a la celebración en homenaje al General Manuel Belgrano, creador de la Bandera Argentina.

Asimismo, las autoridades promueven la participación de vecinos, instituciones y establecimientos educativos en esta fecha tan significativa para el país.