La Provincia garantiza el derecho al transporte gratuito para personas con discapacidad,

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La Provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo el acceso al transporte gratuito para personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera a través del Pase Libre Multimodal (PLM), una herramienta que permite viajar sin costo en líneas de transporte terrestre provinciales y servicios fluviales bajo jurisdicción bonaerense.

En ese marco, el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, destacó el alcance de la política pública y remarcó que durante 2025 ya se entregaron más de 80 mil credenciales en distintos distritos bonaerenses.

“Las credenciales de Pases Libres Multimodales son un derecho que desde la Provincia de Buenos Aires garantizamos desde el primer día de la gestión”, afirmó el funcionario, al tiempo que recordó que la administración bonaerense cumple con la legislación vigente que garantiza el traslado gratuito de personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera en el sistema de transporte provincial.

Actualmente, unas 800 mil personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en territorio bonaerense, condición que les permite acceder al PLM y viajar de manera gratuita, sin necesidad de realizar trámites adicionales y sin límites en la cantidad de viajes mensuales. El beneficio busca facilitar el acceso a consultas médicas, tratamientos, actividades educativas, laborales, recreativas y sociales.

“El PLM es una herramienta que facilita la vida de miles de vecinas y vecinos. Desde la asunción al frente del Ministerio agilizamos los operativos para estar presentes en cada distrito y que quienes lo necesitan puedan usar el transporte para ir a sus estudios médicos o visitar a sus familias. En lo que va de este año ya cumplimos con el derecho de 80 mil familias”, señaló Marinucci.

Asimismo, el titular de la cartera provincial marcó diferencias con las recientes medidas impulsadas por el Gobierno nacional para vincular el beneficio del transporte gratuito con la tarjeta SUBE. “Para las personas que necesitan que se les facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”, sostuvo.

En esa línea, el ministro cuestionó la falta de sensibilidad de las autoridades nacionales frente a las necesidades de los sectores más vulnerables. “Las decisiones políticas necesitan de sentido común, y solo se puede lograr con empatía. Estamos ante un Gobierno nacional que no cuenta con ninguna de las dos. La lejanía con los problemas de nuestras familias queda expuesta con este tipo de decisiones alejadas de la realidad”, expresó.

Durante el año, el Ministerio de Transporte provincial desplegó operativos de entrega y renovación de credenciales en numerosos municipios bonaerenses. Entre ellos se destacan Mar del Plata, Quilmes, Monte Hermoso, José C. Paz, Moreno, La Costa, Malvinas Argentinas, Morón, Villa Gesell y Almirante Brown, entre otros.

Desde la cartera de Transporte remarcaron que la continuidad de estos operativos busca garantizar que cada beneficiario pueda acceder de manera ágil a un derecho fundamental para su inclusión social, educativa, laboral y sanitaria.