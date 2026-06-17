A 54 años del Watergate: cuando quedó demostrado que nadie está por encima de la ley

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Se cumplen 54 años de uno de los escándalos políticos más trascendentes del siglo XX: el caso Watergate, un episodio que cambió para siempre la relación entre el poder, la justicia y la prensa.

El 17 de junio de 1972, cinco hombres fueron detenidos mientras instalaban micrófonos en las oficinas del Partido Demócrata, ubicadas en el complejo Watergate de Washington. Lo que en principio parecía un hecho policial menor terminó revelando una extensa red de espionaje ilegal y encubrimiento que alcanzaba los niveles más altos de la Casa Blanca.

La investigación llevada adelante por los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, del Washington Post, permitió descubrir una trama que involucraba a funcionarios cercanos al entonces presidente Richard Nixon. Con el paso de los meses, las pruebas se acumularon hasta demostrar que el intento de ocultar los hechos resultaba tan grave como el delito original.

El caso dejó una enseñanza que conserva plena vigencia: en una república, nadie está por encima de la ley. Ni el poder político, ni los funcionarios, ni siquiera quien ocupa la máxima magistratura de una nación.

Paradójicamente, Nixon había sido reelegido en 1972 por una amplia mayoría. Sin embargo, el respaldo de las urnas no le otorgó impunidad. Los votos confieren legitimidad para gobernar, pero no son un cheque en blanco. El mandato popular implica una responsabilidad mayor: administrar con honestidad, respetar las instituciones y rendir cuentas ante la ciudadanía.

La fortaleza de una democracia no se mide únicamente por la cantidad de votos obtenidos, sino también por la capacidad de sus instituciones para investigar, controlar y sancionar los abusos de poder cuando estos ocurren.

Watergate también puso en valor el papel fundamental de una prensa comprometida con la búsqueda de la verdad. Mientras muchos consideraban el caso irrelevante, el trabajo persistente de periodistas profesionales permitió sacar a la luz hechos que algunos sectores del poder intentaban ocultar. Gracias a esa investigación, la sociedad pudo conocer la magnitud de los acontecimientos y exigir responsabilidades.

La posterior renuncia de Richard Nixon, el 8 de agosto de 1974, se convirtió en un hecho histórico sin precedentes en Estados Unidos. Fue la confirmación de que el Estado de Derecho debía prevalecer por encima de los intereses personales o partidarios.

Más de medio siglo después, la principal lección de Watergate sigue vigente: la democracia necesita dirigentes honestos, instituciones independientes y una prensa libre. Porque cuando el poder deja de ser controlado, la corrupción encuentra terreno fértil. Y porque los votos son un mandato para servir a la sociedad, no una licencia para actuar al margen de la ley.