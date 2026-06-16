Aprender para salvar vidas: el desafío de una nueva cultura vial

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La asociación civil Luchemos por la Vida participó activamente del V Congreso Nacional de Seguridad Vial, organizado por la Fundación Estrellas Amarillas bajo el lema “Señal de ausencias eternas”, que culminó el pasado 12 de junio en el Museo MAR de Mar del Plata, con el apoyo del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro convocó a más de 130 familiares de víctimas de tránsito provenientes de distintas provincias argentinas, quienes compartieron jornadas de debate, capacitación e intercambio de experiencias orientadas a fortalecer las acciones de prevención y promoción de una movilidad más segura.

En representación de Luchemos por la Vida, su presidenta, la Lic. María Cristina Isoba, brindó dos exposiciones centradas en los desafíos actuales de la seguridad vial. La primera, titulada “Del vehículo al ser humano: la Seguridad Vial se redefine hacia la Cero muerte en el tránsito”, abordó la necesidad de poner a las personas en el centro de las políticas públicas para reducir la siniestralidad vial. La segunda, “La Educación Vial a la luz de la neurociencia y el riesgo elegido”, analizó cómo los conocimientos sobre el comportamiento humano pueden contribuir a mejorar las estrategias educativas y preventivas.

El congreso contó además con la participación de legisladores, docentes, especialistas y profesionales vinculados a la seguridad vial, quienes aportaron sus conocimientos y experiencias en distintas mesas de trabajo. Asimismo, se desarrollaron talleres y actividades abiertas en espacios públicos y establecimientos educativos de la ciudad.

Desde Luchemos por la Vida destacaron la importancia de estos espacios de encuentro y reflexión, que permiten visibilizar el impacto de los siniestros viales y fortalecer el compromiso colectivo con la prevención.

La entidad felicitó a la Fundación Estrellas Amarillas por la organización de este congreso, considerado un nuevo hito en la promoción de la justicia para las víctimas de tránsito y en la construcción de una cultura vial orientada a proteger la vida de todos.