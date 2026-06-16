Municipio Cercano llega a Facundo Quiroga con servicios, capacitaciones y actividades para toda la comunidad

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevará adelante una nueva jornada del programa “Municipio Cercano” en la localidad de Facundo Quiroga, acercando diferentes áreas y servicios municipales a los vecinos para facilitar trámites, consultas y actividades de promoción y prevención.

La actividad se desarrollará mañana, miércoles 17, de 9 a 12 horas, en la delegación municipal de la localidad, donde distintas dependencias comunales brindarán atención y asesoramiento de manera directa.

Entre las propuestas previstas, la Dirección de Tránsito ofrecerá charlas de educación vial destinadas a alumnos de escuelas primarias y secundarias, mientras que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) atenderá consultas y reclamos relacionados con la defensa de los derechos de los consumidores.

Por su parte, el área de Bromatología impulsará actividades de concientización sobre la importancia del correcto lavado de manos, mediante charlas y propuestas lúdicas dirigidas a niños de jardines de infantes. En tanto, la Dirección de Gestión Ambiental desarrollará encuentros educativos enfocados en la separación de residuos y el reciclado en establecimientos educativos.

Asimismo, la Dirección de Actividades Económicas recorrerá comercios de la localidad para atender inquietudes y brindar asesoramiento, mientras que el área de Producción avanzará con tareas de relevamiento y visibilización vinculadas al censo comercial, visitando cada uno de los establecimientos de Facundo Quiroga.

Desde Relaciones con la Comunidad también se realizarán visitas a instituciones locales con el objetivo de actualizar documentación pendiente y fortalecer el vínculo con entidades intermedias, entre ellas asociaciones de Bomberos Voluntarios y clubes de la localidad.

La jornada incluirá además servicios orientados al cuidado animal, con operativos de castración y vacunación antirrábica para mascotas. Por otro lado, el área de Licencias de Conducir brindará turnos para la renovación de carnets y capacitaciones destinadas a quienes gestionen su primera licencia.

Desde el municipio destacaron que el programa continuará recorriendo progresivamente todas las localidades del partido de Nueve de Julio, acercando servicios y atención personalizada a los vecinos. Próximamente se anunciarán nuevas fechas y cronogramas para que más comunidades puedan acceder a estas prestaciones sin necesidad de trasladarse a la ciudad cabecera.