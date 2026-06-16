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ABSA realizará un drenaje programado de cañerías en Nueve de Julio durante la madrugada del miércoles

Las tareas de mantenimiento y optimización de la red de agua potable comenzarán a la medianoche y podrían generar baja presión, turbiedad y derrames de agua en distintos sectores de la ciudad.

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La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó que durante la medianoche de este martes y la madrugada del miércoles llevará adelante un operativo de mantenimiento y optimización sobre la red de distribución de agua potable de la ciudad de Nueve de Julio.

Según detalló la prestataria, los trabajos tienen como objetivo realizar la purga y limpieza de conductos en puntos específicos de la red, para mejorar el funcionamiento del sistema. Para ello, se procederá a la apertura de válvulas en distintos sectores de la ciudad.

Los puntos donde se desarrollarán las maniobras son:

  • Mendoza, entre Avellaneda y Alsina.
  • Álvarez y San Martín.
  • La Rioja y A. Aita.
  • Avellaneda y Chacabuco.
  • Santiago del Estero y Sarmiento.

Desde ABSA advirtieron que estas tareas podrían ocasionar derrames de agua en la vía pública, además de registrar baja presión y posible turbiedad en el suministro durante el desarrollo de los trabajos.

Ante esta situación, la empresa solicitó a los usuarios cuidar las reservas domiciliarias de agua y destinar su uso únicamente al consumo y la higiene personal, evitando actividades no esenciales hasta que el servicio recupere su normal funcionamiento.

Asimismo, recordaron que, ante inconvenientes o consultas, los usuarios pueden comunicarse con la línea de Asistencia Técnica al 0800-999-2272 o a través de los canales oficiales de la empresa en redes sociales.

Las tareas forman parte del plan de mantenimiento preventivo que ABSA realiza periódicamente para garantizar una mejor calidad y continuidad del servicio de agua potable en la ciudad.

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