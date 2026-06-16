Martilleros bonaerenses rechazan proyecto de LLA y advierten que “legaliza la ilegalidad” en el mercado inmobiliario

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El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires (Martilleros BA) manifestó su enérgico rechazo al proyecto impulsado por un grupo de legisladores de La Libertad Avanza (LLA) en la Legislatura bonaerense, al considerar que la iniciativa busca desregular el mercado inmobiliario mediante la equiparación de profesionales matriculados con personas sin formación ni habilitación legal para ejercer la actividad.

El presidente de Martilleros BA, Luis Eusebio Colao, cuestionó duramente la propuesta presentada por nueve de los veinte diputados que integran el bloque libertario en la provincia. Según sostuvo, el proyecto, que sus impulsores denominan como una medida para “desregular el mercado inmobiliario”, representa un retroceso histórico para la profesión.

“Eufemísticamente denominan ‘desregular el mercado inmobiliario’ a un proyecto que roza con lo ignaro y lo obsoleto, y que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia”, afirmó Colao.

El dirigente explicó que uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa consiste en modificar el artículo 80 de la normativa vigente sobre infracciones, excluyendo de sanciones y multas a quienes intervengan en operaciones inmobiliarias sin poseer título de martillero o corredor público.

“La tentativa de estos nueve legisladores es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada”, advirtió.

Colao puso especial énfasis en la modificación propuesta para el artículo 80, cuyo texto establece: “Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público”.

Para el titular de Martilleros BA, esta modificación “no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza”. En ese sentido, sostuvo que “se legaliza la ilegalidad” y se abre la puerta a un incremento de fraudes y estafas en el sector inmobiliario.

Asimismo, acusó a los legisladores que promueven la iniciativa de “vulnerar caprichosamente la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan permanentemente mediante cursos y capacitaciones para brindar un mejor servicio a la sociedad”.

El dirigente también alertó sobre las consecuencias económicas y laborales que, a su juicio, podría generar la aprobación del proyecto. Según indicó, la medida “precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia de Buenos Aires”.

Desde la entidad profesional señalaron que continuarán trabajando para impedir el avance de la iniciativa legislativa y defender el sistema de matriculación vigente, al considerar que constituye una garantía de transparencia, capacitación y seguridad jurídica para quienes participan en operaciones inmobiliarias.

El debate sobre la regulación del mercado inmobiliario promete profundizarse en las próximas semanas, en medio de posiciones encontradas entre quienes impulsan una mayor desregulación de la actividad y los sectores profesionales que advierten sobre los riesgos que ello podría implicar para los consumidores y para el ejercicio de la profesión.