INTA: el Gobierno ya superó los 750 retiros voluntarios y avanza con el ajuste de personal

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El Gobierno nacional profundiza su plan de reducción de personal en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y ya logró concretar 757 retiros voluntarios, en el marco de una estrategia destinada a disminuir en un 20% la planta de trabajadores del organismo.

La iniciativa es impulsada por la conducción del INTA, encabezada por su presidente, Nicolás Bronzovich, y forma parte de la política de ajuste implementada por la administración nacional. En los últimos días se sumaron 380 nuevas adhesiones al programa, que se agregan a las 377 desvinculaciones informadas previamente.

De acuerdo con la normativa vigente, los agentes cuyos retiros fueron aceptados finalizarán su vínculo laboral este 15 de junio y recibirán la compensación económica en un único pago dentro de los 30 días posteriores a la adhesión. Además, quedarán inhabilitados para reingresar a la administración pública nacional durante un período de cinco años.

Meta de reducción

Hasta comienzos de este año, el INTA contaba con alrededor de 5.750 trabajadores activos. El objetivo oficial es reducir esa cifra a unos 4.500 empleados, lo que implica una disminución cercana al 20% de la dotación total.

Si bien el plan inicial contemplaba alcanzar unas 1.200 bajas mediante retiros voluntarios, hasta el momento se concretaron 757. No obstante, fuentes vinculadas al organismo indicaron que existen otros 150 casos que continúan bajo análisis del Consejo Directivo y podrían sumarse en las próximas semanas.

Cuestionamientos por la antigüedad

Uno de los principales focos de conflicto está relacionado con el reconocimiento de los años trabajados bajo la modalidad de planta no permanente.

Según trascendió, el Ministerio de Economía financia únicamente la antigüedad reconocida como personal permanente. En consecuencia, los períodos desempeñados como personal transitorio quedaron excluidos del cálculo principal de las compensaciones y debieron ser incorporados mediante observaciones presentadas por los trabajadores al momento de adherirse al programa.

Esta situación generó incertidumbre entre algunos agentes, que reclaman que se contemple la totalidad de los años efectivamente trabajados dentro del organismo.

El costo del programa

El esquema de retiros voluntarios prevé el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a un salario y medio por cada año de servicio. Los montos cuentan con topes diferenciados según la edad de cada trabajador.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el costo total del programa ascendería a unos 101.717 millones de pesos, recursos que serán financiados por el Ministerio de Economía.

Mientras el Gobierno avanza con el proceso de reducción de personal, distintas dependencias del organismo expresaron preocupación por el impacto que la disminución de recursos humanos podría tener sobre las actividades de investigación, extensión y asistencia técnica que el INTA desarrolla en todo el país.