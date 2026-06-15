lunes, junio 15, 2026
9.4 C
Nueve de Julio
lunes, junio 15, 2026
9.4 C
Nueve de Julio
Patín

El talento y la pasión tuvieron su recompensa sobre ruedas para representantes de Atlético y Dudignac

Representantes de ambos clubes dejaron su huella de la mano de Daniela Tolosa en una competencia de nivel internacional, sumando experiencias, podios y actuaciones que reflejan el trabajo sostenido de toda una comunidad deportiva.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Ciudad de Buenos Aires es sede del Campeonato Panamericano de Patín Artístico 2026, el evento más importante del continente para esta disciplina, que se desarrolla desde este mes y hasta el 6 de julio en el moderno Microestadio de Patín del Parque Olímpico de Villa Soldati.

En este escenario de nivel internacional, representantes del Club Atlético 9 de Julio y del Club Atlético Social Dudignac tuvieron una destacada participación en la etapa Novatos, compitiendo junto a deportistas de más de 15 países de América.

Los resultados obtenidos reflejan el esfuerzo, la dedicación y el crecimiento constante de las atletas. Entre las actuaciones más sobresalientes se encuentran las medallas de bronce conseguidas por Sara Duarte, en la categoría Novatos B Tots, y Matilda Quintana, en Novatos B Cadetes, quien logró subir al podio en su primer torneo de esta magnitud.

También se destacaron Inés Dawney y Antonia Faustino, quienes finalizaron en el sexto puesto de sus respectivas categorías, muy cerca del podio, mientras que Juana Faustino alcanzó un meritorio séptimo lugar entre 32 competidoras.

Por su parte, Rafaela Giuliodori, Eva Recalde e Isabella Giuliodori completaron excelentes presentaciones, demostrando un gran nivel competitivo frente a rivales de todo el continente.

Desde el Club Atlético se resalta especialmente el compromiso de cada una de las patinadoras, el acompañamiento permanente de las familias y el trabajo conjunto que permite seguir consolidando el crecimiento de la disciplina.

Tras la finalización de la etapa Novatos, la actividad continuará el próximo 24 de junio con la participación de Olivia y Alfonsina en la categoría Promocionales, renovando las expectativas de una nueva y exitosa actuación.

“Como entrenadora me siento orgullosa de mis atletas y feliz por los momentos que estamos viviendo. Este torneo es una verdadera fiesta del patinaje, donde se celebra cada minuto la posibilidad de estar aquí. Destaco el acompañamiento de las familias y el apoyo de todos los clubes que alientan a nuestras representantes”, expresó la entrenadora al cierre de la competencia.

El Club felicita a todas las deportistas que ya participaron y les desea el mayor de los éxitos a quienes aún deben afrontar sus respectivas competencias.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6254

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR