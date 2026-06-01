El patín del Club San Martín brilló en un encuentro regional en Carlos Casares

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Más de 70 patinadoras del Club San Martín vivieron una experiencia inolvidable este domingo al participar de un encuentro de Patín Artístico realizado en la ciudad de Carlos Casares.

La delegación estuvo integrada por 70 alumnas de la institución, quienes viajaron acompañadas por sus familias y bajo la coordinación de la profesora Virginia Sosa. El evento se desarrolló en las instalaciones del Club Deportivo de Carlos Casares y fue organizado por la profesora Paula Oroño.

Durante la jornada, las representantes de San Martín tuvieron la oportunidad de exhibir todo lo aprendido en los entrenamientos, participando en distintas categorías y compartiendo la pista con patinadoras de otras localidades. El encuentro estuvo marcado por un clima de camaradería y aprendizaje, combinando presentaciones artísticas con juegos sobre patines y diversas actividades recreativas.

Uno de los momentos más destacados de la tarde fue la participación de Milagros “Mili” Trejo, reconocida patinadora artística adaptada de nuestro país. Su presencia despertó admiración entre las jóvenes deportistas y el público presente.

Trejo es ampliamente reconocida por su resiliencia y su sobresaliente trayectoria deportiva. Entre sus principales logros se destacan los títulos de bicampeona nacional, campeona sudamericana y campeona del Open de Brasil. Además, fue distinguida con la Medalla de la Ciudad de Calama, en Chile.

Su historia de vida constituye un verdadero ejemplo de superación. Nacida con síndrome de VACTERL y compitiendo con una sola pierna, Mili se ha convertido en un símbolo de inclusión, perseverancia y esfuerzo dentro del deporte argentino.

“Sin dudas fue el broche de oro para cerrar una hermosa tarde, reflexionando sobre la perseverancia, la resiliencia y siendo conscientes de que lo imposible solo es aquello que no se intenta”, destacó la profesora Virginia Sosa.

La entrenadora conduce semanalmente las prácticas de Patín Artístico en el gimnasio “Francisco Pastor” del Club San Martín, donde continúa formando a decenas de niñas y jóvenes que encuentran en esta disciplina un espacio para crecer, aprender y compartir valores a través del deporte.

La participación en este encuentro representó una nueva oportunidad para que las alumnas del Club San Martín demostraran sus avances técnicos y reforzaran los lazos de amistad y compañerismo que caracterizan a la actividad, regresando con valiosas experiencias y recuerdos de una jornada que quedará grabada en la memoria de todas.