Doble jornada de la ‘naranja’ con triunfos locales en el Club Atlético

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Este fin de semana se desarrolló una extensa y activa jornada de básquetbol en el gimnasio cubierto del Club Atlético, que reunió a jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes y familias en una programación que incluyó encuentros correspondientes a la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy y a la Asociación Juninense de Básquetbol.

La actividad comenzó por la mañana, desde las 10 horas, con la visita de una numerosa delegación del Club Atlético Roque Pérez para disputar partidos de las categorías masculinas. La institución visitante se presentó con tres divisiones, ya que no cuenta con equipo de Cadetes.

La fecha resultó ampliamente favorable para Atlético, que se impuso en los tres encuentros disputados mostrando intensidad defensiva, presión en toda la cancha y una destacada eficacia ofensiva.

El partido más equilibrado se dio en la categoría Minibásquet, donde el conjunto local logró quedarse con la victoria por 56 a 45. Posteriormente, en Infantiles, Atlético marcó diferencias desde el inicio, ganando cada uno de los parciales para cerrar el encuentro con un contundente 79 a 15.

La jornada matutina concluyó con el compromiso de Juveniles, en el que el equipo local exhibió una clara superioridad y aprovechó rápidos contragolpes para ampliar progresivamente la ventaja. El resultado final fue de 100 a 24, alcanzando la simbólica barrera del centenar de puntos, un logro celebrado por jugadores y cuerpo técnico.

La formación de Atlético estuvo integrada por A. Santillán (29), O. Molle (6), L. Dellarupe (10), F. Bartolomé (4), S. López (2), V. Rossi (22), D. Rusillo (10), J. P. Belloni (5), F. Fage (4) y B. Escriba (8). El equipo fue dirigido por Juan Pablo Merico, con la preparación física de Andrés Pastori.

Actividad femenina por la Asociación Juninense

Por la tarde fue el turno de las categorías femeninas, con la visita del Club Porteño de Chacabuco para disputar encuentros correspondientes al torneo de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Si bien Atlético lidera las posiciones en la categoría Infantil, el conjunto visitante no presentó equipo en esa división, por lo que únicamente se disputaron los partidos de Cadetes y Juveniles.

En Cadetes, las locales consiguieron una ajustada y valiosa victoria por 39 a 36, en un encuentro muy parejo que se definió en los minutos finales. En Juveniles, en cambio, el triunfo quedó para Porteño, que se impuso por 42 a 21.

De esta manera, el Club Atlético completó una nueva jornada de intensa actividad deportiva, ratificando el crecimiento de su básquetbol tanto en la rama masculina como femenina y sumando importantes resultados en los certámenes regionales.