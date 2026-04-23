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Basquetbol

Atlético se prepara para un fin de semana donde la naranja estará muy activa

Las categorías femeninas cadetes y juveniles viajan a Junín en busca de experiencia y nuevas victorias, mientras los equipos masculinos tendrán encuentros competitivos en Bragado y fecha libre en Chivilcoy.

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El certamen de la Asociación Juninense de Básquetbol sigue adelante y este domingo los equipos femeninos del Club Atlético tendrán protagonismo en Junín. Viajarán únicamente las categorías cadetes y juveniles, dirigidas por Franco Zuliani, quienes vienen de una destacada actuación: la semana pasada, las menores vencieron a Sportivo (Rojas) por 55 a 34.

El objetivo de estos encuentros no solo es sumar victorias, sino también adquirir experiencia frente a conjuntos de alto nivel dentro de la provincia, continuando con la tradición competitiva del básquet juninense. Por su parte, las categorías Infantiles y Mini no viajarán, ya que Atlético lidera la tabla en Infantiles y el equipo local no presentará Mini.

En cuanto a los equipos masculinos, los que participan en la Asociación de Chivilcoy tendrán fecha libre durante el fin de semana.

Sin embargo, la categoría Maxi masculino tendrá acción fuera de la ciudad, enfrentando en Bragado a Bragado Club a las 12:00 y a Mariano Moreno a las 15:00, con un equipo integrado por importantes ex figuras del básquet de Nueve de Julio.

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