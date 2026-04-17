El Club Atlético se prepara para un fin de semana a pleno con la ‘naranja’

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El próximo fin de semana, el Club Atlético será el centro de la actividad basquetbolística local, recibiendo a destacados equipos de la región en sus instalaciones. Los encuentros se disputarán en el Gimnasio Ernesto Báncora y abarcarán todas las categorías, tanto masculinas como femeninas.

El sábado, desde las 10 hs, los equipos masculinos del club se enfrentarán a San Lorenzo de Chivilcoy en las divisiones Mini, Infantiles, Cadetes y Juveniles. Los equipos locales llegan con buenas expectativas: la semana pasada, en Cadetes, vencieron a Saladillo por 55 a 48, mientras que en Juveniles perdieron por la mínima diferencia, 80 a 79. Sin embargo, los compromisos frente a San Lorenzo prometen ser exigentes.

El domingo, también desde las 10 hs, será el turno del básquet femenino, cuando Atlético reciba a Sportivo de Rojas, uno de los equipos más destacados de la Asociación de Junín, especialmente en las categorías mayores. El domingo pasado, las Infantiles del club lograron una sólida victoria frente a El Linqueño de Lincoln, con un marcador de 46 a 26, consolidando el buen momento del equipo.

Todos los partidos serán oficiales, con arbitrajes designados por las asociaciones correspondientes y control electrónico de resultados según las planillas de la Confederación Argentina de Básquetbol. Los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar de un intenso fin de semana de básquet, con partidos que prometen emociones hasta el último minuto.