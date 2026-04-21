A un año de su partida: Misa en Luján para recordar al Papa Francisco y renovar el compromiso misionero

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La Iglesia en la Argentina celebrará una Eucaristía este 21 de abril en el Santuario de Luján, con la participación de todo el episcopado, autoridades y fieles, en memoria agradecida del legado del Papa Francisco.

Al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia en la Argentina convocó a una Santa Misa en su memoria agradecida, que se celebrará el martes 21 de abril a las 17:00 en el Santuario de Nuestra Señora de Luján.

La celebración reunirá a los obispos de todo el país, quienes peregrinarán hasta el santuario mariano como signo de unidad y homenaje al pontífice argentino. La Eucaristía será presidida por Marcelo Colombo y concelebrada por miembros de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina, entre ellos el cardenal Ángel Rossi, monseñor César Fernández y monseñor Raúl Pizarro.

También estarán presentes en el altar mayor monseñor Jorge Eduardo Scheinig y monseñor Mauricio Landra, acompañando una celebración que contará con la participación de la totalidad del episcopado argentino. El ingreso procesional de los obispos será uno de los gestos centrales de la jornada.

Además de los representantes de la Iglesia, han confirmado su asistencia autoridades nacionales, funcionarios de distintas provincias y miembros del cuerpo diplomático, en un marco de amplia convocatoria institucional.

La iniciativa busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, evocando el legado espiritual de Francisco y su constante llamado a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados.

La celebración será abierta a toda la comunidad, que podrá participar de manera presencial o seguirla a través de las redes sociales y el canal oficial de YouTube del Santuario.