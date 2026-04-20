Se desarrollará mañana un curso gratuito para aplicadores de fitosanitarios

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción y en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, llevará adelante mañana, martes 21 de abril, un curso gratuito destinado a aplicadores terrestres de fitosanitarios.

La iniciativa cuenta además con el acompañamiento de la Sociedad Rural local, el INTA y la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (CASAFE), consolidando un trabajo conjunto orientado a fortalecer la formación en el sector agropecuario.

La capacitación se desarrollará de 8:00 a 16:00 horas en el predio de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, ubicado en la intersección de las calles Coronel Granada y Alsina. Si bien la actividad es gratuita, tendrá un cupo limitado a 100 participantes, por lo que se requiere inscripción previa.

El curso estará a cargo del equipo técnico de la Dirección de Control y Sanidad Vegetal del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense, e incluirá la disertación del ingeniero agrónomo Pablo Méndez, representante de CASAFE.

Esta instancia de formación resulta clave para quienes necesiten obtener o renovar el carnet habilitante provincial, requisito indispensable para la aplicación de fitosanitarios. Asimismo, la propuesta se enmarca en una serie de acciones destinadas a promover las buenas prácticas agrícolas, garantizando el uso responsable de estos productos y contribuyendo al cuidado del ambiente y la salud de la población.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].