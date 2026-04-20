Lluvias intensas en Nueve de Julio ya acumulan 125 mm y continuarán las precipitaciones en la provincia de Buenos Aires

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Durante la jornada de este lunes se registraron fuertes precipitaciones en la localidad de Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, donde hasta las 15 horas el acumulado de lluvia alcanzó los 125 milímetros, según informó la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las condiciones inestables continuarán durante el resto del día y también se esperan nuevas precipitaciones en las próximas horas, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

En paralelo, en distintos portales circularon versiones sobre alertas meteorológicas de nivel rojo para la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, se aclaró que la única información válida es la emitida por el SMN, que es el organismo oficial encargado de la emisión de alertas y su actualización permanente.

Actualmente, para la provincia de Buenos Aires, las alertas vigentes corresponden a nivel amarillo por lluvias y tormentas. Desde los organismos oficiales se recomienda a la población mantenerse informada exclusivamente a través de los canales del SMN y seguir las actualizaciones ante posibles cambios en las condiciones climáticas.