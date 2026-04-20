Inscripciones abiertas para los Juegos Bonaerenses 2026: hay tiempo hasta el 15 de mayo

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que ya se encuentra abierta la inscripción para participar de los Juegos Bonaerenses 2026, que año tras año reúnen a miles de participantes en distintas disciplinas deportivas y culturales. Los interesados podrán inscribirse hasta el 15 de mayo inclusive, iniciando así un calendario de competencias que se desarrollará en varias etapas a lo largo del año.

La etapa municipal comenzará el 18 de mayo y se extenderá hasta diez días antes de la fecha de cada competencia regional, según la disciplina. Posteriormente, la instancia regional se disputará entre el 4 de agosto y el 2 de octubre, mientras que la interregional tendrá lugar durante el mes de septiembre. La fase provincial, donde se definirán los ganadores de cada categoría, se desarrollará entre octubre y noviembre.

Para acceder a los reglamentos, planillas de inscripción y conocer las disciplinas y categorías disponibles, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: www.juegos.gba.gob.ar.

Además, quienes lo deseen podrán recibir asesoramiento e inscribirse de manera presencial en la Oficina de Cultura y Deportes (Robbio 322) o en la Dirección de Adultos Mayores (Balcarce 735).

Los Juegos Bonaerenses representan una oportunidad única para que la comunidad participe, se divierta y destaque en distintas áreas, reafirmando el compromiso de la provincia con la inclusión, el deporte y la cultura.

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