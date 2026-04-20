Marzo registró la mayor cantidad de compraventas en la provincia desde 2018

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La provincia de Buenos Aires registró 11.116 compraventas de inmuebles en marzo, según el relevamiento del Colegio de Escribanos bonaerense. . Comparado con febrero, cuando hubo 7.655 escrituras, el crecimiento fue del 45%. Las hipotecas mostraron un comportamiento mixto: se firmaron 1.509 actos, un 10% menos que en marzo de 2025 pero un 44% más que en febrero. Guillermo Longhi, presidente del Colegio de Escribanos de la Provincia, dijo que los números del primer trimestre son positivos, aunque el comportamiento mensual todavía no marca una tendencia clara para el año. Remarcó que para consolidar el alza es clave incentivar el mercado del crédito hipotecario.