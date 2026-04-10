Artemis II completó su histórico regreso a la Tierra tras viaje lunar

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El 10 de abril de 2026 pasará a la historia como el día en que cuatro astronautas completaron el primer viaje tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años. La misión Artemis II de la NASA concluyó con éxito cuando la nave Orion amerizó en el océano Pacífico frente a la costa de California, diez días después de su lanzamiento desde Cabo Cañaveral, Florida.

La tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, regresó sana y salva tras un viaje que llevó a la humanidad más cerca de retomar su presencia en la Luna. Durante la reentrada, la cápsula atravesó la atmósfera terrestre durante 13 minutos a velocidades de hasta 40.234 km/h, soportando temperaturas de 2.760 °C mientras se iluminaba con un brillante halo de plasma. El amerizaje fue asistido por paracaídas y se produjo a las 17:07 horas, hora local.

Cadena Nueve ofreció a sus lectores – www.cadenanueve.com – la transmisión en vivo de la NASA, permitiendo seguir cada instante del histórico regreso. Los espectadores pudieron presenciar la maniobra de reentrada, el descenso al océano y la evacuación de los astronautas, quienes fueron ayudados por buzos especializados para subir a una plataforma inflable antes de ser trasladados a un barco y luego en helicópteros a la enfermería para los primeros controles médicos. Posteriormente, se realizaron revisiones más completas en Houston, Texas.

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, destacó la precisión de los sistemas críticos de la misión: “La tripulación de Artemis II está en casa. Los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje funcionaron según lo previsto y la prueba final se completó como se esperaba”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó públicamente a los astronautas: “Enhorabuena a la magnífica y talentosa tripulación de Artemis II. Todo el viaje ha sido espectacular, el aterrizaje perfecto y no podría estar más orgulloso”. Además, auguró futuras misiones, incluyendo la posibilidad de enviar astronautas a Marte.

La misión Artemis II no solo marcó un regreso exitoso a la Tierra, sino que también abrió la puerta a una nueva era de exploración lunar, consolidando los pasos hacia la permanencia de la humanidad en la Luna y sentando las bases para futuras expediciones al espacio profundo.