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María José Gentile sigue en recorrida por localidades del distrito: estuvo en La Niña y Carlos María Naón

Las visitas incluyeron reuniones con referentes comunitarios, seguimiento de proyectos locales y acompañamiento a instituciones educativas de ambas localidades.

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Con el objetivo de mantener un contacto directo con las comunidades del interior del distrito, la intendente de Nueve de Julio, María José Gentile, visitó las localidades de La Niña y Carlos María Naón junto a la coordinadora de Delegaciones, Romina Carballo.

La actividad comenzó en La Niña, donde junto al delegado Leandro Álvarez recorrió distintos sectores de la localidad para conocer el estado de las tareas que se vienen ejecutando y dialogar con vecinos sobre las principales necesidades y desafíos que enfrenta la comunidad.

Más tarde, la agenda continuó en Carlos María Naón. Allí, acompañada por la delegada Andrea Maccagnani, mantuvo encuentros con representantes de instituciones y referentes locales, generando un espacio de intercambio sobre proyectos e iniciativas vinculadas al desarrollo de la localidad y el bienestar de sus habitantes.

Durante la visita también se concretó la entrega de banderas argentina, bonaerense y del Partido de Nueve de Julio a la Escuela Primaria N° 17 y a la Escuela Secundaria N° 1, una acción destinada a acompañar el trabajo de las instituciones educativas y fortalecer la presencia de los símbolos patrios en el ámbito escolar.

La recorrida permitió además relevar inquietudes y necesidades planteadas por los vecinos, reafirmando la importancia de sostener una gestión cercana y con presencia permanente en cada una de las localidades que integran el distrito.

Desde el municipio destacaron que estos encuentros constituyen una herramienta fundamental para avanzar en soluciones concretas, fortalecer el vínculo con las instituciones y continuar impulsando acciones que respondan a las demandas de cada comunidad.

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