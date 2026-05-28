Finalizó el ciclo de charlas por el Mes del Trabajo con una destacada convocatoria

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La Municipalidad de Nueve de Julio llevó adelante este jueves el cierre del ciclo de charlas impulsado en el marco del Mes del Trabajo, una iniciativa orientada a brindar espacios de capacitación, formación e intercambio para la comunidad. La actividad final contó con una importante participación de vecinos y estuvo enfocada en los desafíos y oportunidades que presenta el mercado laboral actual.

Bajo el título “Comunicación y posicionamiento en el mundo laboral actual”, la jornada se desarrolló en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano” y estuvo a cargo de la especialista Julieta Campelli. Durante el encuentro, la disertante abordó distintas herramientas vinculadas a la comunicación efectiva, la construcción de una marca personal sólida, la generación de redes de contacto y la identificación de oportunidades de crecimiento profesional.

Además, los asistentes pudieron acceder a consejos prácticos aplicables tanto a empleos formales como a emprendimientos independientes, en una propuesta que promovió la reflexión, el intercambio de experiencias y la adquisición de recursos concretos para afrontar los desafíos del ámbito laboral contemporáneo.

La actividad, de carácter libre y gratuito, permitió fortalecer vínculos entre los participantes y generar un espacio de aprendizaje colaborativo, consolidando el objetivo de acercar herramientas útiles para el desarrollo personal y profesional de los vecinos.

Con esta última jornada, culminó el ciclo de capacitaciones impulsado por el municipio durante el Mes del Trabajo, una propuesta que buscó fomentar la formación continua, el crecimiento individual y la construcción de nuevas oportunidades para la comunidad de Nueve de Julio.