El IPS se sumó al operativo de vacunación antigripal en Junín

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección Regional IV del Instituto de Previsión Social (IPS) participó este miércoles del operativo de vacunación antigripal y contra la neumonía realizado en la ciudad de Junín, en el marco de una jornada de promoción y prevención de la salud impulsada por la Región Sanitaria III.

Durante la actividad, cerca de 50 personas entre trabajadoras y trabajadores, jubiladas, jubilados, pensionadas, pensionados del organismo, beneficiarios de IOMA y vecinos de la comunidad accedieron a las vacunas correspondientes, reforzando así las acciones de prevención frente a enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal.

El operativo contó además con la participación de la delegación local del Ministerio de Trabajo, IOMA, la Defensoría del Pueblo, el Registro Provincial de las Personas y la Subsecretaría de Derechos Humanos, a través del programa Futuro Memoria.

Asimismo, se brindaron servicios complementarios de atención y promoción de la salud, entre ellos la medición de presión arterial, la entrega de material informativo sobre prevención de la hipertensión y asesoramiento sobre las herramientas digitales que el IPS pone a disposición de sus beneficiarias y beneficiarios para realizar consultas y gestionar trámites de manera ágil y segura.

La iniciativa forma parte de las acciones territoriales que distintos organismos provinciales llevan adelante para acercar servicios esenciales a la comunidad y promover el acceso a políticas públicas de salud y bienestar.