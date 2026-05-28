Hugo Enríquez advirtió por la crisis de caminos rurales, los altos costos y pidió eliminar las retenciones

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El presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Hugo Enríquez, realizó un análisis sobre la situación del sector agropecuario local, donde combinó una evaluación positiva de la cosecha gruesa con fuertes advertencias sobre los caminos rurales, la presión impositiva y el complejo escenario económico que enfrentan los productores.

Durante una entrevista en el programa “Despertate”, por Cadena Nueve Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el dirigente rural aseguró que la campaña agrícola logró sostener buenos niveles de rendimiento a pesar de las dificultades climáticas registradas durante el inicio del otoño.

“Arrancamos marzo pensando que todo se podía complicar por las lluvias, pero después el clima permitió avanzar y hoy estamos transitando el final de la cosecha”, explicó Enríquez. Según detalló, todavía queda un porcentaje de soja por levantar y algunos maíces tardíos, aunque el grueso de la producción ya fue recolectado.

El dirigente señaló que los rindes fueron “iguales o incluso mejores” que los de la campaña anterior, aunque aclaró que hubo mucha variabilidad entre lotes debido a situaciones ambientales particulares y a que gran parte de la siembra se realizó más tarde como consecuencia de las inundaciones del año pasado.

“Fue una cosecha buena, diría muy buena, aunque con una superficie mucho más reducida”, sostuvo.

Enríquez explicó además que actualmente se está produciendo una superposición poco habitual entre el final de la cosecha gruesa y el inicio de la siembra fina. Sin embargo, advirtió que el trigo tendrá una reducción de superficie porque los números económicos no cierran para muchos productores.

“El mercado puso un límite a la expansión del trigo. Los fertilizantes, los químicos, el combustible y los fletes aumentaron muchísimo y eso genera márgenes muy malos, incluso en algunos casos a pérdida”, afirmó.

En ese sentido, indicó que el productor agropecuario continúa apostando a la actividad pese a las dificultades económicas y climáticas.

“El productor siempre sigue empujando. Cuando tiene un peso lo vuelve a invertir. Es una característica del campo: seguir trabajando y arriesgando”, destacó.

Uno de los puntos más críticos de la entrevista estuvo centrado en el estado de los caminos rurales. Enríquez fue contundente al describir la situación actual y cuestionó duramente la falta de respuestas oficiales.

“Hoy tenemos el 70% de los caminos sin mantenimiento. La mejora es mínima y muchos caminos siguen cortados desde la inundación pasada”, denunció.

Según explicó, durante el verano no se realizaron las tareas necesarias para recuperar la red vial rural y las lluvias de marzo y abril terminaron agravando nuevamente el panorama.

“Se están arreglando solamente algunos caminos principales que conectan pueblos, pero el resto prácticamente no tiene mantenimiento”, remarcó.

Para el titular de la Sociedad Rural, el deterioro de los caminos no sólo afecta al productor, sino a toda la economía del distrito.

“Si vuelve a repetirse un escenario climático complicado en primavera, podemos volver a tener una reducción muy fuerte de superficie agrícola en la campaña 2026/2027. Eso tiene un impacto económico enorme y termina sintiéndose en el comercio y en toda la ciudad”, advirtió.

En relación con las retenciones, Enríquez sostuvo que cualquier reducción es positiva, aunque insistió en que el objetivo debe ser su eliminación definitiva.

“Las retenciones tienen que desaparecer totalmente. Hoy el resto de la economía está liberada, pero el campo sigue pagando un impuesto distorsivo mientras todos los costos aumentan”, afirmó.

También rechazó la posibilidad de destinar parte de las retenciones a un fondo específico para caminos rurales, como propusieron algunos intendentes bonaerenses.

“Nosotros creemos que cada impuesto tiene que ir al lugar que corresponde. Las retenciones no deberían existir y los recursos de combustibles y patentes tendrían que destinarse correctamente a infraestructura”, explicó.

Enríquez reconoció además que históricamente el sector agropecuario no recibió un retorno acorde a lo aportado a través de las retenciones.

“Hace más de 20 años que se cobran retenciones y nunca vimos una devolución real en infraestructura o desarrollo productivo”, cuestionó.

Por otra parte, el dirigente rural se refirió al mensaje pronunciado por el obispo durante el Tedeum realizado en French, donde convocó a la dirigencia política y social a bajar el nivel de confrontación y trabajar en conjunto.

Para Enríquez, el llamado alcanza a toda la sociedad, desde la dirigencia hasta quienes participan del debate público en redes sociales o medios de comunicación.

“Cada uno desde su lugar tiene que actuar con responsabilidad y sentido común. Hoy eso parece estar distorsionado y por eso el mensaje tuvo tanto impacto”, conclu