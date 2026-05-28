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Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres: una fecha para reafirmar derechos y promover el acceso equitativo a la salud

Cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una jornada que busca visibilizar las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria y fortalecer el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas

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En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra cada 28 de mayo, organizaciones, instituciones y comunidades de todo el mundo impulsan acciones de sensibilización para promover el acceso universal a la salud y garantizar los derechos de las mujeres a lo largo de toda su vida.

La fecha fue instaurada en 1987 por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe con el objetivo de colocar en la agenda pública las problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, especialmente aquellas vinculadas con la salud sexual y reproductiva.

Esta conmemoración pone el foco en la necesidad de eliminar las barreras que aún limitan el acceso a servicios de salud de calidad, información confiable y atención integral, especialmente en contextos de vulnerabilidad social, económica o geográfica.

Si bien en las últimas décadas se han registrado avances significativos en materia de derechos y acceso a la salud, persisten desafíos relacionados con la prevención, el diagnóstico oportuno, la atención médica especializada y el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres e informadas sobre sus cuerpos y proyectos de vida.

En esta jornada, especialistas y organizaciones invitan a reflexionar sobre la importancia de construir sistemas de salud más inclusivos, accesibles y con perspectiva de género, capaces de responder a las necesidades de todas las mujeres y diversidades.

El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres constituye una oportunidad para renovar el compromiso colectivo con la equidad, la justicia social y el bienestar integral, promoviendo políticas públicas y acciones concretas que garanticen el derecho a la salud para todas.

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