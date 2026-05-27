Corte de energía programado en Carlos María Naón y zona rural aledaña

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La Cooperativa de Servicios de Mariano Moreno informó que este jueves 28 de mayo de 2026 se llevará adelante un corte de energía programado en sectores de la zona rural, debido a trabajos de mantenimiento sobre la red eléctrica.

La interrupción del servicio se realizará entre las 08:00 y las 13:00 horas y afectará al área delimitada en la imagen difundida por la entidad, identificada con líneas rojas.

Desde la cooperativa solicitaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la suspensión temporal del suministro eléctrico y recordaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán reprogramadas hasta nuevo aviso.

Además, agradecieron a la comunidad por la difusión de la información.