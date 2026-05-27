Gran batalla de Mariano Navone en Roland Garros que no le alcanzó para ganar

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Gran presentación de Mariano Navone en el Abierto de París. El tenista de Nueve de Julio estuvo muy cerca de lograr una gran victoria ante el checo Jakub Menšík, actual número 26 del ranking ATP, mientras que el argentino ocupa el puesto 38 del mundo.

Navone jugó un partido de alto nivel y llevó la definición hasta el quinto set, mostrando personalidad y un gran nivel ante uno de los jóvenes más prometedores del circuito.

El encuentro fue muy parejo y finalmente quedó en manos del checo por 7-5 en el set decisivo. Menšík terminó imponiéndose tras una batalla intensa, pero el nuevejuliense dejó una imagen muy positiva y estuvo a punto de dar el gran golpe en París.

El argentino volvió a demostrar crecimiento en el circuito ATP y competitividad en escenarios importantes frente a rivales ubicados entre los mejores del mundo.