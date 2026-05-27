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La Justicia bonaerense ya definió la feria judicial de invierno 2026: será del 20 al 31 de julio

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó que el receso y durante esas dos semanas funcionarán organismos de turno para atender casos urgentes

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La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires oficializó el calendario de la feria judicial de invierno para 2026, que se desarrollará entre el 20 y el 31 de julio, en coincidencia con las vacaciones escolares establecidas por la Dirección General de Cultura y Educación.

La medida fue establecida mediante el Acuerdo 4229, a través del cual el máximo tribunal bonaerense dispuso que el receso abarcará a todos los organismos que integran el Poder Judicial provincial. Según se explicó, la definición anticipada de las fechas apunta a facilitar la organización administrativa y judicial durante uno de los períodos de menor actividad del año.

Entre los fundamentos del acuerdo, la Corte señaló que la planificación previa permitirá a los distintos órganos jurisdiccionales reorganizar agendas, programar audiencias correspondientes al segundo semestre y coordinar licencias y reemplazos dentro de cada dependencia.

No obstante, desde el tribunal aclararon que la feria judicial no implica la paralización total del servicio de justicia. Durante esas dos semanas continuarán funcionando guardias y organismos especialmente designados para intervenir en causas urgentes que requieran resolución inmediata.

En ese marco, seguirán atendiéndose actuaciones vinculadas con temas de familia, violencia de género, salud, medidas cautelares urgentes, privaciones de libertad y otros asuntos que, por su naturaleza, demanden intervención inmediata mediante los mecanismos de habilitación de feria previstos por la normativa procesal vigente.

Además, el acuerdo establece cuáles serán las Cámaras de Apelación que permanecerán de turno en cada uno de los fueros, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio judicial en todo el territorio bonaerense.

La decisión de la Suprema Corte se conoció con varios meses de anticipación para permitir una mejor organización del funcionamiento de tribunales, juzgados y dependencias durante el receso invernal.

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