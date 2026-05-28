Cada 28 de mayo se celebra en Argentina el Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, una jornada dedicada a homenajear a quienes desempeñan una tarea fundamental en la formación de las infancias. La fecha recuerda a Rosario Vera Peñaloza, reconocida como la “Maestra de la Patria”, quien dedicó su vida a promover la educación inicial y sentó las bases de este nivel educativo en el país.

La celebración pone en valor el trabajo cotidiano de docentes y equipos educativos que acompañan a niñas y niños en una etapa clave de su desarrollo. En los jardines de infantes se construyen los primeros vínculos con el aprendizaje, se fortalecen las habilidades sociales y emocionales, y se estimula la curiosidad, la creatividad y la autonomía.

Especialistas en educación coinciden en que la primera infancia constituye un período decisivo para el desarrollo integral de las personas. Durante estos años se producen importantes avances cognitivos, afectivos y motrices que influyen en las trayectorias educativas futuras. Por ello, garantizar el acceso a una educación inicial de calidad representa una inversión fundamental para el presente y el futuro de la sociedad.

En este contexto, el rol de la educación temprana adquiere una relevancia central. Los espacios educativos destinados a las primeras edades no solo brindan oportunidades de aprendizaje, sino que también favorecen la inclusión, la igualdad de oportunidades y el desarrollo de capacidades esenciales para la vida. Las maestras jardineras, junto con las familias, cumplen una función indispensable en el acompañamiento de este proceso.

En un nuevo Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, la comunidad educativa renueva el reconocimiento a quienes, con dedicación y vocación, siembran las primeras experiencias de aprendizaje y contribuyen al crecimiento integral de las nuevas generaciones.