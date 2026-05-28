Daniel Camagna ‘Sólo un corazón educado en el amor y la solidaridad puede sostener una sociedad verdaderamente humana’

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La convocatoria a la dirigencia politica y a la sociedad realizada por el obispo Ariel Torrado Mosconi durante el Tedeum del 25 de Mayo continúa generando reflexiones en distintos ámbitos de la comunidad nuevejuliense. En ese marco, el padre Daniel Camagna abordó el tema durante una nueva edición de “Modo Trascendencia”, donde planteó la necesidad de fortalecer el diálogo, la integración y la búsqueda de objetivos comunes en una sociedad cada vez más fragmentada.

El sacerdote señaló que, pese a vivir en un mundo hiperconectado y globalizado, crece la amenaza del individualismo, un fenómeno que se manifiesta en la indiferencia, la agresividad y la pérdida de vínculos comunitarios.

“Vivimos en una aldea global, interconectada y bien comunicada, pero al mismo tiempo aparece la tentación del individualismo, con todo lo que eso conlleva de fragmentación y desunión”, expresó.

Como ejemplo de esta realidad, el conductor del programa Gustavo Tinetti, mencionó una imagen reciente de niños y adolescentes reconocidos por su desempeño deportivo, donde todos aparecían observando sus teléfonos celulares. Para Camagna, esa postal simboliza una sociedad en la que cada persona permanece encerrada en su propio mundo, dificultando la construcción de espacios compartidos.

El desafío de unir en medio de las diferencias

Durante la entrevista, el sacerdote advirtió sobre los riesgos de profundizar los conflictos sociales y políticos. Consideró que las tensiones existen naturalmente en toda comunidad, pero sostuvo que el verdadero desafío consiste en resolverlas y no alimentarlas.

“Nunca se insistirá lo suficiente en el horizonte del bien común, en la necesidad de buscar integración, diálogo y entendimiento”, afirmó.

En ese sentido, recordó una frase reiterada por el fallecido papa Francisco, quien advertía sobre una “tercera guerra mundial en pedacitos”, aludiendo a los múltiples conflictos que atraviesan distintas regiones del planeta y que terminan impactando en la vida cotidiana de las personas.

Según Camagna, la agresividad permanente, las descalificaciones y la lógica de la confrontación no permiten construir soluciones duraderas. Por el contrario, sostuvo que el camino debe orientarse hacia la reconciliación, los consensos y el trabajo cooperativo.

La dimensión espiritual como base de la vida social

Uno de los puntos centrales de la reflexión estuvo vinculado a un documento de los obispos chilenos, citado por Torrado Mosconi durante el Tedeum, donde se afirma que ninguna reforma institucional ni progreso será posible sin recuperar el respeto por la dignidad del otro y por las ideas diferentes.

Camagna destacó especialmente el vínculo entre la vida espiritual y la convivencia social.

“Si no cambia el corazón, es muy difícil que cambie una sociedad”, sostuvo.

Para el sacerdote, la reflexión interior, el silencio, la formación ética y la espiritualidad no constituyen prácticas aisladas de la realidad cotidiana, sino herramientas fundamentales para promover actitudes responsables, solidarias y comprometidas con el bien común.

Un mensaje que trasciende a la Iglesia

A lo largo del diálogo, Camagna remarcó que el llamado al respeto y a la convivencia no está dirigido únicamente a los creyentes ni puede quedar reducido a un mensaje religioso.

Consideró que la dirigencia política tiene una responsabilidad especial por su capacidad de influir en los comportamientos sociales, pero aclaró que la convocatoria alcanza a toda la comunidad.

“Si desde la dirigencia vivimos insultando, agravando y dividiendo, el resto de la sociedad termina naturalizando esas conductas”, reflexionó.

También valoró la imagen de unidad que dejó el Tedeum celebrado en la parroquia de French, donde dirigentes de distintos espacios compartieron un mismo ámbito institucional. Para el sacerdote, esa fotografía representa una señal de esperanza y demuestra que es posible convivir con respeto aun existiendo diferencias profundas.

El desafío de la inteligencia artificial

Sobre el final de la entrevista, Camagna adelantó que en próximos encuentros analizará la primera encíclica del papa León XIV, centrada en el cuidado de la humanidad en la era de la inteligencia artificial.

Según explicó, el documento no busca condenar los avances tecnológicos, sino ofrecer criterios para interpretar los cambios que atraviesa la sociedad contemporánea, del mismo modo que la Iglesia intervino durante la Revolución Industrial con la histórica encíclica Rerum Novarum.

“La cuestión no es estar en contra de la tecnología, sino discernir qué aspectos favorecen a la persona humana y cuáles pueden poner en riesgo su dignidad”, señaló.

Finalmente, insistió en que la construcción de una sociedad más justa y pacífica comienza por las decisiones cotidianas de cada ciudadano y por la capacidad de reconocer al otro como un interlocutor válido, aun cuando piense diferente.

“La convivencia, el diálogo y el respeto no son signos de debilidad. Son las bases indispensables para construir una comunidad verdaderamente humana”, concluyó.

Esta versión tiene formato de noticia de análisis y desarrollo, apta para portal digital, diario o revista institucional.