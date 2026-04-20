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Calles anegadas en Facundo Quiroga tras intensas lluvias que superan los 130 mm

La precipitaión continúa y se pronostica que seguirá hasta la noche del martes donde la fuerte tormenta provocó una acumulación recurrnte de agua que afecta el accesos a la localidad y desbordó los sistemas de drenaje existentes

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La localidad de Facundo Quiroga atraviesa una situación crítica luego de registrarse precipitaciones que superaron los 130 milímetros en tan solo unas horas, generando anegamientos en distintos sectores y complicaciones en la circulación.

Uno de los puntos más afectados es el ingreso a la localidad, a la altura del campo de juego del Club Atlético, donde el agua alcanzó niveles significativos, dificultando el tránsito hacia la Ruta 50. Asimismo, un sector de la zona conocida como Avellaneda presenta escaso escurrimiento, lo que agrava aún más el panorama.

A pesar de la existencia de obras destinadas a facilitar el drenaje del agua y evitar su ingreso al casco urbano, la magnitud de la tormenta superó la capacidad del sistema, provocando desbordes generalizados. Vecinos reportan calles completamente cubiertas, con acumulaciones que dificultan tanto la circulación vehicular como peatonal.

Las autoridades locales se encuentran monitoreando la situación y solicitan precaución a la población, especialmente en las áreas más comprometidas. No se descarta que, de persistir las condiciones climáticas, puedan registrarse nuevas complicaciones en las próximas horas.

El fenómeno vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar la infraestructura hídrica para hacer frente a eventos climáticos extremos, cada vez más frecuentes en la región.

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