Dos jóvenes vidas perdidas en un pueblo de Jujuy: una tragedia que interpela a toda la comunidad

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A más de un mes del trágico siniestro vial ocurrido en la localidad jujeña de Yuto, aún persisten interrogantes sobre las causas que desencadenaron el hecho. Lo que sí resulta indiscutible es el dolor que dejó la pérdida de dos vidas jóvenes y la necesidad de reflexionar sobre una problemática que se repite a diario en todo el país.

El episodio ocurrió el jueves 23 de mayo por la tarde, sobre la Ruta Provincial 84, a la altura del kilómetro 3, en el acceso a la ciudad, cerca del puesto de control policial.

Por causas que todavía no fueron esclarecidas, Julián, un motociclista de 33 años, colisionó contra tres menores que circulaban en dos bicicletas. Como consecuencia del impacto, dos de los niños sufrieron heridas leves, mientras que Facundo, de apenas 12 años, resultó gravemente herido.

Julián no logró sobrevivir. El hombre no llevaba casco al momento del accidente y falleció dos días después debido a las graves lesiones sufridas al golpear su cabeza contra el asfalto. Facundo, en tanto, luchó durante tres semanas por su vida, pero finalmente murió a causa de las heridas provocadas por la colisión.

Hasta el momento no se conocen las circunstancias exactas que llevaron al choque. Sin embargo, la tragedia abre una pregunta que trasciende la investigación judicial: ¿a quién le importa la pérdida de estas dos vidas?

Además del inmenso dolor de familiares y amigos, queda la sensación de que ambas muertes podrían haberse evitado. El uso del casco por parte del motociclista, la circulación segura de los menores y el cumplimiento de normas básicas de tránsito aparecen como factores que podrían haber marcado una diferencia.

También surge otro interrogante: ¿qué papel cumplen las autoridades y los organismos responsables de controlar y educar en materia de seguridad vial? ¿Es normal ver motociclistas sin casco o menores circulando en bicicletas por rutas transitadas? ¿Existen controles efectivos y campañas de concientización permanentes?

Especialistas en seguridad vial sostienen desde hace años que la responsabilidad de prevenir este tipo de tragedias no recae únicamente en quienes protagonizan los siniestros. La educación desde edades tempranas, el compromiso familiar y la presencia activa de los organismos de control son herramientas fundamentales para reducir los riesgos.

Hoy, Yuto y la comunidad de El Bananal atraviesan el dolor por la pérdida de Julián y Facundo. Dos nombres que se suman a una estadística alarmante: en Argentina, más de la mitad de las víctimas fatales de tránsito tienen menos de 35 años.

Detrás de cada número hay historias, familias y proyectos truncados. Por eso, más allá de determinar qué ocurrió aquella tarde de mayo, la verdadera pregunta es qué acciones se tomarán para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

Esta versión mantiene el enfoque reflexivo del texto original, pero con formato y lenguaje periodístico más apropiado para un medio de comunicación.