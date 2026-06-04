Consistorio: cardenales debatirán sobre paz, Sínodo y desafíos globales

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El Colegio Cardenalicio se reunirá del 26 al 29 de junio en el Vaticano para participar del consistorio convocado por el papa León XIV. El encuentro estará centrado en el análisis de la realidad mundial, la promoción de la paz, el avance del proceso sinodal y los desafíos culturales y sociales abordados en la reciente encíclica Magnifica humanitas.

La convocatoria fue comunicada mediante una carta enviada por el cardenal Giovanni Battista Re a los purpurados que participarán de las sesiones previstas en el Aula Pablo VI y el Aula del Sínodo.

Según explicó el decano del Colegio Cardenalicio, el Santo Padre desea que el consistorio sea un espacio de escucha, discernimiento y diálogo sobre cuestiones relevantes para la vida y la misión de la Iglesia en el contexto contemporáneo. Asimismo, se busca recoger la experiencia pastoral de los cardenales que desarrollan su ministerio en las distintas regiones del mundo.

La primera jornada estará dedicada al análisis de la situación internacional y de las Iglesias particulares. Los participantes compartirán experiencias vinculadas a los desafíos, sufrimientos y tensiones que atraviesan numerosos pueblos y comunidades eclesiales, así como también los signos de esperanza y reconciliación presentes en diversos contextos.

La paz, eje central del encuentro

Las dos sesiones siguientes estarán inspiradas en la encíclica Magnifica humanitas, publicada por León XIV el pasado 25 de mayo. En particular, los cardenales profundizarán en el capítulo referido a la relación entre la cultura del poder y la civilización del amor.

El documento pontificio destaca que la paz constituye una condición indispensable para el bien común universal y una expresión de la madurez moral de los pueblos. En este marco, se escucharán testimonios de cardenales procedentes de regiones afectadas por conflictos armados y se analizarán caminos concretos para fortalecer la reconciliación y la convivencia entre las naciones.

Uno de los temas centrales será la reafirmación del abandono de la teoría de la “guerra justa” y la búsqueda de iniciativas pastorales y sociales que permitan a las comunidades cristianas contribuir activamente a la construcción de una paz duradera.

Desarrollo humano integral

La tercera sesión estará orientada a profundizar algunos aspectos de Magnifica humanitas relacionados con las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas de la época actual.

Los participantes reflexionarán sobre la necesidad de interpretar estos cambios a la luz del Evangelio y de promover un desarrollo humano integral que responda a las aspiraciones más profundas de las personas y de los pueblos.

Avances en la implementación del Sínodo

La jornada final incluirá una actualización sobre el proceso de implementación del Sínodo, especialmente de cara a las asambleas previstas para 2027 y 2028.

Los cardenales recibirán información sobre las distintas etapas, criterios y herramientas previstas para la preparación de ese camino eclesial. Posteriormente, se desarrollará un diálogo abierto entre los miembros del Colegio Cardenalicio y el papa León XIV.

El consistorio concluirá el 29 de junio con la celebración de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo en la Basílica de San Pedro. Durante la Eucaristía, el Pontífice bendecirá los palios e impondrá esta insignia a los nuevos arzobispos metropolitanos.