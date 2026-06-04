Más sombra y mejor ambiente para el ingreso a la ciudad: avanza una nueva etapa del plan de forestación

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En el día de hoy arribaron a la ciudad de 9 de Julio unos 250 ejemplares de fresnos y álamos provistos por Vialidad Provincial de Buenos Aires, que serán destinados a la reforestación del acceso comprendido entre Walter Anca y el Aero Club local.

Los árboles serán incorporados al Plan de Forestación Permanente que impulsa desde hace varios meses el concejal y presidente del Honorable Concejo Deliberante, Esteban “Tete” Naudin, una iniciativa que busca recuperar espacios verdes y mejorar la calidad ambiental de distintos sectores de la ciudad.

La gestión para la obtención de los ejemplares fue realizada de manera conjunta entre el Ejecutivo Municipal y el HCD. En tanto, el Municipio asumió el compromiso de llevar adelante las tareas de plantación, mantenimiento, cuidado y riego de cada uno de los árboles.

Un acceso clave para la actividad física

El tramo que conecta Walter Anca con el Aero Club se ha convertido en uno de los espacios más utilizados por los nuevejulienses para la práctica de actividades al aire libre. A diario, vecinos de todas las edades lo eligen para caminar, correr o realizar ejercicios físicos.

Sin embargo, actualmente el corredor carece prácticamente de arbolado, una situación que durante los meses de altas temperaturas dificulta su utilización debido a la ausencia total de sombra.

La forestación proyectada apunta precisamente a revertir esa realidad, generando un entorno más amigable y confortable para quienes utilizan el acceso de manera cotidiana. El impacto será especialmente visible durante la temporada estival, cuando la presencia de árboles contribuya a reducir la exposición al sol y mejorar las condiciones del recorrido.

Además, desde la organización del proyecto aclararon que los ejemplares serán ubicados a una distancia prudente de la calzada, garantizando que su crecimiento futuro no represente ningún riesgo para la circulación vehicular.

A los beneficios vinculados con la actividad física se suman importantes aportes ambientales. Los fresnos y álamos ayudarán a disminuir el impacto del viento, favorecerán la conservación del suelo y contribuirán a embellecer uno de los principales ingresos a la ciudad, transitado diariamente por vecinos y visitantes.

Un plan que sigue creciendo

El Plan de Forestación Permanente ya registra importantes avances en distintos puntos de 9 de Julio. Entre las primeras acciones se destacó la plantación de árboles en el Pasaje Emilio Naudin, una actividad realizada junto a vecinos del sector.

Posteriormente, se concretó la colocación de 220 casuarinas en inmediaciones del autódromo local, en una jornada que contó con la participación de familias, voluntarios y colaboradores comprometidos con el cuidado del ambiente.

Al referirse a la iniciativa, Esteban “Tete” Naudin destacó la importancia de sostener políticas públicas de largo plazo.

“Necesitamos pensar políticas públicas que no sean solamente para hoy, sino también para las próximas generaciones”, afirmó el concejal, quien además agregó que “no hay mejor forma de hacer la diferencia que con hechos concretos”.

Con la llegada de estos nuevos ejemplares, el plan suma un nuevo paso en su objetivo de construir una ciudad más verde, sustentable y preparada para el futuro.