La música convoca a vecinos de todas las edades con propuestas gratuitas en el Salón Blanco

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Las actividades musicales gratuitas que se desarrollan semanalmente en el Salón Blanco continúan consolidándose como un espacio de encuentro, aprendizaje y expresión artística para vecinos de todas las edades.

La propuesta incluye la participación de la Banda Municipal, el Coro Municipal Infanto Juvenil Santa Cecilia y la Orquesta, tres ámbitos de formación y práctica colectiva que cada año suman nuevos integrantes interesados en desarrollar sus capacidades musicales y compartir experiencias en grupo.

Además de fomentar el aprendizaje y la creatividad, estos espacios contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios y ampliar las oportunidades de acceso a la cultura, ofreciendo alternativas abiertas y gratuitas para toda la población.

Para quienes disfrutan del canto coral en la edad adulta, también se encuentran vigentes las actividades del Coro Polifónico de Nueve de Julio y Coral Reencuentro, agrupaciones con una importante trayectoria que continúan enriqueciendo la vida cultural de la ciudad.

La continuidad de estas iniciativas reafirma el valor de la música como herramienta de integración, formación y participación comunitaria, generando ámbitos donde el arte se convierte en protagonista del encuentro entre vecinos.