Charla abierta para fortalecer la cadena apícola en el distrito nuevejulinse

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la subsecretaría de Producción y en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, llevará adelante una charla abierta destinada a productores y personas interesadas en la actividad apícola.

La propuesta se desarrollará el miércoles 17 de junio, a las 14 horas, en el Centro de Desarrollo Socio-Productivo “San Cayetano”, ubicado en la intersección de las calles Libertad y Salta.

Durante el encuentro se abordarán distintas temáticas vinculadas al fortalecimiento y desarrollo de la cadena apícola. Entre los principales ejes se encuentran las buenas prácticas para el cuidado de las colmenas, la prevención de enfermedades que afectan a las abejas y los procedimientos necesarios para la habilitación de salas de extracción de miel y otros productos apícolas.

La iniciativa busca brindar herramientas técnicas y de gestión que contribuyan a mejorar la producción local, promoviendo además el cumplimiento de las normativas vigentes para el sector.

La actividad será de inscripción libre y gratuita. Los interesados podrán anotarse de manera presencial en la subsecretaría de Producción o comunicarse telefónicamente al 610000, interno 250.

Sugerencia: la fecha indicada en el texto (17 de junio) no coincide con un miércoles en el calendario de este año. Conviene verificarla antes de publicar la noticia.