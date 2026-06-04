Padre Daniel Camagna: “La humanidad es magnífica y la inteligencia artificial debe estar a su servicio”

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Durante una nueva edición de Modo Trascendencia, el espacio que se emite los jueves a las 9.30 por Despertate, a través de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el Padre Daniel Camagna reflexionó sobre la primera encíclica del papa León XIV, titulada Magnifica Humanitas (“La magnífica humanidad”), dedicada a la humanidad en la era de la inteligencia artificial.

El sacerdote destacó que el documento pontificio no se centra exclusivamente en los avances tecnológicos, sino que aborda una cuestión más profunda: el lugar del ser humano frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías.

“Desde el propio título se advierte una visión positiva de la humanidad. El Papa parte de una afirmación contundente: la humanidad creada por Dios es magnífica”, señaló Camagna. En ese sentido, explicó que la encíclica busca contrarrestar tanto las visiones pesimistas sobre el ser humano como aquellas corrientes que consideran que la tecnología terminará reemplazándolo.

El análisis también vinculó este documento con la histórica encíclica Rerum Novarum de León XIII, publicada en plena Revolución Industrial. Según explicó el sacerdote, así como aquel texto respondió a las transformaciones sociales y económicas de fines del siglo XIX, la nueva encíclica intenta ofrecer orientaciones para una época marcada por la inteligencia artificial, que está modificando paradigmas culturales, laborales y sociales.

Camagna subrayó que León XIV advierte sobre los riesgos de asumir que todo avance tecnológico representa necesariamente un progreso humano. “El Papa recupera la importancia del discernimiento, es decir, la capacidad de evaluar críticamente si una innovación contribuye o no al bien común”, explicó.

Entre los temas abordados por la encíclica aparecen conceptos como el posthumanismo y el transhumanismo, corrientes que plantean escenarios donde la tecnología podría superar o incluso reemplazar capacidades humanas. Frente a estas perspectivas, el documento reafirma que toda tecnología ha sido creada por personas y continúa dependiendo de decisiones humanas para su desarrollo y utilización.

El sacerdote también destacó dos imágenes bíblicas utilizadas por León XIV para introducir su reflexión: la Torre de Babel y la reconstrucción de Jerusalén impulsada por Nehemías. Mientras Babel representa los peligros de la soberbia y la ambición desmedida, la reconstrucción simboliza la necesidad de recuperar, reparar y fortalecer aquello que da sentido a la convivencia humana.

Otro de los ejes centrales del texto es la reflexión sobre el poder. Allí, el Papa contrapone la “voluntad de poder” con la construcción de una “civilización del amor”, basada en el respeto, el diálogo, la responsabilidad, la compasión y la reconciliación.

Finalmente, Camagna remarcó que la encíclica constituye una invitación a pensar críticamente el presente sin caer ni en el miedo al futuro ni en el entusiasmo ingenuo frente a la tecnología. “Ni todo lo nuevo es necesariamente bueno ni todo lo antiguo es necesariamente malo. El desafío es discernir, comprender y poner siempre a la persona humana en el centro”, concluyó.

Modo Trascendencia se emite todos los jueves a las 9.30 dentro del programa Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.