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Policiales

Una joven fue aprehendida tras intentar realizar una compra con una transferencia fraudulenta

Fue en Pehuajó, tiene 22 años e intentó adquirir juguetes por más de 2 millones de pesos y al ser descubierta, amenzó a la propietaria del comercio

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Personal de la Estación Comunal, en conjunto con efectivos de la DDI, procedió a la aprehensión de una mujer de 22 años, oriunda de esta ciudad, acusada de tentativa de estafa y amenazas en perjuicio de una comerciante local.

El procedimiento se llevó a cabo tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre una situación irregular en un comercio ubicado sobre calle Cane. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que la joven había intentado concretar la compra de juguetes por un valor aproximado de 2.200.000 pesos mediante una maniobra engañosa relacionada con una supuesta transferencia realizada a través de una billetera virtual.

Según se informó, la operación no llegó a concretarse debido a que la comerciante advirtió la irregularidad antes de entregar la mercadería. En ese contexto, la acusada habría proferido amenazas contra la propietaria del local.

Tras la intervención policial, la mujer fue trasladada a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 del Departamento Judicial Trenque Lauquen, que interviene en la causa para determinar las responsabilidades correspondientes.

 

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